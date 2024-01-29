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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 29-1-2024

1/29/2024 2:41:26 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 29-1-2024.



إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الكابلات الكهربائية المصرية، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، ومصر لصناعة الكيماويات، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والقاهرة للإسكان والتعمير، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وفتنس برايم للأندية الصحية، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير، والدلتا للسكر، والمصرية لخدمات النقل (ايجيترانس).



البورصة تربح 22 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين، وسط تداولات بلغت 7.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.070 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 7.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 204.4 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.29% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.68%، والعرب على 6.03%، واستحوذت المؤسسات على 25.78% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.21%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 517.5 مليون جنيه، 80.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 4.3 مليون جنيه، 467.9 مليون جنيه، 102.6 مليون جنيه، 23.6 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 29227 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 35521 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 12444 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 6795 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 9636 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 6902 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1461 نقطة.



وصعدت أسهم 66 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 101 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:



- مصر لصناعة الكيماويات بسعر إغلاق 62.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.



- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 3.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.93%.



- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 5.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.44%.



- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 0.406 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.78%.



- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 97.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.44%.



وضمت الأسهم المتراجعة:



- حق اكتتاب شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية-1 بسعر إغلاق 0.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 15.66%.



- الملتقى العربي للاستثمارات بسعر إغلاق 2.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.14%.



- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 70.930 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.12%.



- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 65.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.06%.



- الإسماعلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 39.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.
















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