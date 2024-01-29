لمدة شهرين.. فتح باب الترشح لجوائز مسابقة الشعر والنقد بالأعلى للثقافة

MENAFN - Youm7) أعلن المجلس الأعلى للثقافة، عن مسابقة لجنة الشع في الفروع "ديوان شعر الفصحى- ديوان شعر العامية - مقال في نقد الشعر" لعام 2024، والتي تنظمها لجنة الشعر بالمجلس.

وتأتي جوائز المسابقة كالتالي:

أولاً: ديوان شعر الفصحى



10000 جنيه جائزة أولى

7000 جنيه جائزة ثانية

5000 جنيه جائزة ثالثة

ثانيًا: ديوان شعر العامية



10000 جنيه جائزة أولى

7000 جنيه جائزة ثانية

5000 جنيه جائزة ثالثة

ثالثًا: مقال في نقد الشعر

10000 جنيه جائزة أولى

7000 جنيه جائزة ثانية

5000 جنيه جائزة ثالثة

أما عن شروط المسابقة فهي كالتالي:

1- ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا في تاريخ التقدم للمسابقة.

2- ألا يكون المتقدم قد فاز بإحدى جوائز لجنة الشعر من قبل.

3- أن يكون العمل المقدم غير منشور، ولا يقل عدد صفحاته عن 100 صفحة.

4- ألا يكون العمل المقدم قد فاز بجائزة أخرى أو تم تقديمه لمسابقة أخرى حتى الإعلان عن نتيجة المسابقة.

5- يتم تقديم نسخة مطبوعة وأخرى إلكترونية (ملف word).

على المتقدم التوجه لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة لملء استمارة المسابقة وتسليم:

- سيرة ذاتية مختصرة مطبوعة.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

- خطاب بنكي برقم الحساب (في حالة الفوز).

أو إرسالها على العنوان التالي: 1ش الجبلاية – الأوبرا – الجزيرة – المجلس الأعلى للثقافة.

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تقدم الأعمال خلال الفترة من 1 فبراير حتى 31 مارس 2024.



