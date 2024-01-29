لمدة شهرين.. فتح باب الترشح لجوائز مسابقة الشعر والنقد بالأعلى للثقافة

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- Youm7) أعلن المجلس الأعلى للثقافة، عن مسابقة لجنة الشع في الفروع "ديوان شعر الفصحى- ديوان شعر العامية - مقال في نقد الشعر" لعام 2024، والتي تنظمها لجنة الشعر بالمجلس.
وتأتي جوائز المسابقة كالتالي:
أولاً: ديوان شعر الفصحى
10000 جنيه جائزة أولى
7000 جنيه جائزة ثانية
5000 جنيه جائزة ثالثة
ثانيًا: ديوان شعر العامية
10000 جنيه جائزة أولى
7000 جنيه جائزة ثانية
5000 جنيه جائزة ثالثة
ثالثًا: مقال في نقد الشعر
10000 جنيه جائزة أولى
7000 جنيه جائزة ثانية
5000 جنيه جائزة ثالثة
أما عن شروط المسابقة فهي كالتالي:
1- ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا في تاريخ التقدم للمسابقة.
2- ألا يكون المتقدم قد فاز بإحدى جوائز لجنة الشعر من قبل.
3- أن يكون العمل المقدم غير منشور، ولا يقل عدد صفحاته عن 100 صفحة.
4- ألا يكون العمل المقدم قد فاز بجائزة أخرى أو تم تقديمه لمسابقة أخرى حتى الإعلان عن نتيجة المسابقة.
5- يتم تقديم نسخة مطبوعة وأخرى إلكترونية (ملف word).
على المتقدم التوجه لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة لملء استمارة المسابقة وتسليم:
- سيرة ذاتية مختصرة مطبوعة.
- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.
- خطاب بنكي برقم الحساب (في حالة الفوز).
أو إرسالها على العنوان التالي: 1ش الجبلاية – الأوبرا – الجزيرة – المجلس الأعلى للثقافة.
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تقدم الأعمال خلال الفترة من 1 فبراير حتى 31 مارس 2024.
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