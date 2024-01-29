Tuesday, 30 January 2024 01:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لمدة شهرين.. فتح باب الترشح لجوائز مسابقة الشعر والنقد بالأعلى للثقافة

1/29/2024 2:41:22 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن المجلس الأعلى للثقافة، عن مسابقة لجنة الشع في الفروع "ديوان شعر الفصحى- ديوان شعر العامية - مقال في نقد الشعر" لعام 2024، والتي تنظمها لجنة الشعر بالمجلس.

وتأتي جوائز المسابقة كالتالي:

أولاً: ديوان شعر الفصحى

10000 جنيه جائزة أولى

7000 جنيه جائزة ثانية

5000 جنيه جائزة ثالثة

ثانيًا: ديوان شعر العامية

10000 جنيه جائزة أولى

7000 جنيه جائزة ثانية

5000 جنيه جائزة ثالثة

ثالثًا: مقال في نقد الشعر

10000 جنيه جائزة أولى

7000 جنيه جائزة ثانية

5000 جنيه جائزة ثالثة

أما عن شروط المسابقة فهي كالتالي:

1- ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا في تاريخ التقدم للمسابقة.

2- ألا يكون المتقدم قد فاز بإحدى جوائز لجنة الشعر من قبل.

3- أن يكون العمل المقدم غير منشور، ولا يقل عدد صفحاته عن 100 صفحة.

4- ألا يكون العمل المقدم قد فاز بجائزة أخرى أو تم تقديمه لمسابقة أخرى حتى الإعلان عن نتيجة المسابقة.

5- يتم تقديم نسخة مطبوعة وأخرى إلكترونية (ملف word).

على المتقدم التوجه لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة لملء استمارة المسابقة وتسليم:

- سيرة ذاتية مختصرة مطبوعة.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

- خطاب بنكي برقم الحساب (في حالة الفوز).

أو إرسالها على العنوان التالي: 1ش الجبلاية – الأوبرا – الجزيرة – المجلس الأعلى للثقافة.

-
تقدم الأعمال خلال الفترة من 1 فبراير حتى 31 مارس 2024.








MENAFN29012024000132011024ID1107782696

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث