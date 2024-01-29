أرخص مجلدات ممكن تشتريها من معرض الكتاب.. تخيل سعرها واعرف مكانها

(MENAFN
- Youm7) يلبى معرض القاهرة الدولى للكتاب ، فى دورته الـ 55، جميع الأذواق لمختلف الأعمار على اختلاف المستويات الاجتماعية، لذا يحرص العديد من زوار معرض الكتاب على زيارة سور الأزبكية لاقتناء العديد من الكتب بأسعار مخفضة.
ويضم الجناح الخاص بتجار سور الأزبكية كتب ومجلدات تبدأ أسعارها بـ 45 جنيهًا فقط، وتأتى العناوين كالآتى "تحفة المودود بإحكام المولود" من تأليف شمس الدين أبى عبد الله بن أبى بكر ابن قيم الجوزية، ومجلد "نقدات الأصمعى" تأليف الدكتور مصطفى عبد الحفيظ سالم، ومجلد "أحكام أهل الذمة" تأليف شمس الدين أبى عبد الله.
تشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.
وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، ما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.
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