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أرخص مجلدات ممكن تشتريها من معرض الكتاب.. تخيل سعرها واعرف مكانها

1/29/2024 2:41:22 PM
(MENAFN- Youm7) يلبى معرض القاهرة الدولى للكتاب ، فى دورته الـ 55، جميع الأذواق لمختلف الأعمار على اختلاف المستويات الاجتماعية، لذا يحرص العديد من زوار معرض الكتاب على زيارة سور الأزبكية لاقتناء العديد من الكتب بأسعار مخفضة.



ويضم الجناح الخاص بتجار سور الأزبكية كتب ومجلدات تبدأ أسعارها بـ 45 جنيهًا فقط، وتأتى العناوين كالآتى "تحفة المودود بإحكام المولود" من تأليف شمس الدين أبى عبد الله بن أبى بكر ابن قيم الجوزية، ومجلد "نقدات الأصمعى" تأليف الدكتور مصطفى عبد الحفيظ سالم، ومجلد "أحكام أهل الذمة" تأليف شمس الدين أبى عبد الله.



تشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.



وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، ما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.












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