مسارات متقاطعة حوارات بين الصحافة والسياسة لـ زينب عبد الرازق بمعرض الكتاب

MENAFN - Youm7) صدر حديثًا عن مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر، كتاب بعنوان "مسارات متقاطعة حوارات بين الصحافة والسياسة" للكاتبة الصحفية زينب عبد الرزاق، والذى يتم طرحه في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 55.

غلاف الكتاب

جاء الكتاب بتقديم الكاتبة الكبيرة القديرة سناء البيسي التي تقول في كلمتها: يسعدني اليوم تقديم أحدث كتب زينب عبد الرزاق "مسارات متقاطعة" الذي جمعت فيه نخبة من حواراتها مع بعض الشخصيات المصرية ذات الثقل التاريخي والثقافي والعسكري والسياسي والاجتماعي والصحفي في الفترة ما بين 1994 و 2012 والتي تم نشرها علي صفحات نصف الدنيا.. زينب من يومها ولديها الموهبة المتأججة المتميزة في بلاط صاحبة الجلالة، ويتمثل عطاؤها المرموق بالذات في عالم الحوار والأخذ والرد.. ومن يومها، وكما أتابع بشغف مسيرتها، هدفها الجلوس إلي القمم في جميع المجالات لتخرج للصفحات بلقاءات نادرة ترفع التوزيع وقيمة الإصدار.. زينب بتوليفتها الخاصة الشاملة الاطلاع والدماثة وحسن الاستماع والصبر علي المراوغة ودراسة الشخصية والتوقيت المثالي لتسديد السؤال المنبثق عنه السؤال الذي لم يسأل من قبل لتلقى إجابات لم تعرف من قبل يمنحها لها محدثها عن طيب خاطر، واثقا من الإطار اللائق الآمن الذي ستحيط به زينب كل ما جاء علي لسانه من آراء واعترافات.. وعلي الدوام تخرج زينب بعد كل حوار بوشائج صداقة ممتدة مع محدثها لتظل من بعدها موضع ثقته ومكمن مستجداته وقناته الخاصة فائقة الإجادة في نقل صورته الحقيقية بلا زيف أو ادعاء حتى إنها من خلال حصيلتها السهبة معه تخرج بكتاب عنه يلقى انتشارا واسعا مثل كتابها عن فاتن حمامة، ولطفي الخولي، وزاهي حواس.. وإحسان عبد القدوس.

زينب عبد الرازق

ومن المعتاد دائمًا مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، فنشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.



