آبل قد تطلق أكبر تحديث لبرنامج Ios 18 في تاريخ آيفون.. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) قال محلل آبل الشهير بمارك جورمان في رسالته الإخبارية ببرنامج Power On، إن iOS 18 لديه القدرة على أن يكون تحديث البرنامج "الأكبر" في تاريخ آيفون، مشيرًا إلى أنه يخطط لمشاركة المزيد من التفاصيل حول ميزات iOS 18 المحددة والتغييرات المخطط لها في المستقبل.وأوضح جورمان، هناك ميزتين جديدتين من المحتمل أن يتم تضمينهما في التحديث، حيث سيتم إصدار iOS 18 في سبتمبر، وسيتم إصدار النسخة التجريبية الأولى للمطورين خلال مؤتمر ابل السنوي للمطورين WWDC في يونيو. دعم RCS

أعلنت شركة آبل في نوفمبر 2023، أنها ستدعم معيار RCS للمراسلة عبر الأنظمة الأساسية في تطبيق الرسائل على آيفون بدءًا من "لاحقًا" في عام 2024، لذلك من المحتمل أن تكون ميزة iOS 18 بناءً على هذا الإطار الزمني.

من المفترض أن يؤدي دعم RCS إلى التحسينات التالية على تجربة المراسلة الافتراضية بين أجهزة آيفون وأندرويد، تتضمن صور ومقاطع فيديو عالية الدقة، رسائل صوتية، مؤشرات الكتابة، قراءة الإيصالات.مراسلة Wi-Fi بين أجهزة آيفون وأندرويد

سيتم تحسين الدردشات الجماعية، بما في ذلك قدرة مستخدمي آيفون على مغادرة محادثة تتضمن مستخدمي أندرويد.

تحسين التشفير مقارنة بالرسائل النصية القصيرة

هذه الميزات الحديثة متاحة بالفعل للمحادثات من آيفون إلى آيفون مع الفقاعات الزرقاء، عبر iMessage، كما تتوفر العديد من الميزات أيضًا في تطبيقات المراسلة التابعة لجهات خارجية، مثل واتساب وتليجرام، كما سيؤدي دعم RCS على آيفون إلى توسيع الميزات إلى الفقاعات الخضراء في تطبيق الرسائل.

سيري أكثر ذكاءً

ويتوقع جورمان أن يتميز نظام التشغيل iOS 18 بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية التي "من المفترض أن تعمل على تحسين كيفية قيام كل من Siri وتطبيق الرسائل بطرح الأسئلة وإكمال الجمل تلقائيًا".



وقال إن شركة آبل استكشفت أيضًا ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية لتطبيقات أخرى عبر منصاتها، بما في ذلك Apple Music وPages وKeynote وXcode.وذكرت المعلومات أن شركة آبل تخطط لدمج نماذج لغة كبيرة في Siri للسماح للمستخدمين بأتمتة المهام المعقدة، وهي ميزة قد تتضمن تكاملًا أعمق مع تطبيق Shortcuts.وقال التقرير إنه من المتوقع أن يتم إصدار هذه الميزة في تحديث برنامج آيفون القادم في عام 2024، والذي من المحتمل أن يكون iOS 18.وارتفعت شعبية الذكاء الاصطناعي التوليدي في عام 2022 عندما أصدرت OpenAI ChatGPT، وهو روبوت دردشة يمكنه الرد على الأسئلة والمطالبات الأخرى.وأطلقت جوجل ومايكروسوفت روبوتات دردشة مماثلة في العام الماضي، مع تسابق المزيد من الشركات إلى هذا المجال. يتم تدريب روبوتات الدردشة على نماذج لغوية كبيرة، مما يسمح لها بالاستجابة كالبشر.