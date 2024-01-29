Tuesday, 30 January 2024 01:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كل ما تحتاج معرفته عن ميزة Flipside الجديدة من إنستجرام لفتح حسابين في نفس الوقت

1/29/2024 2:41:18 PM
(MENAFN- Youm7) يعمل إنستجرام على ميزة جديدة تسمى "flipside" والتى ستسمح للمستخدمين بإنشاء ملف تعريف ثانوى دون الحاجة إلى فتح حساب آخر، حيث تشبه وظيفة الميزة الجديدة وظيفة "الأصدقاء المقربين"، والتي وصلت إلى النظام الأساسى قبل بضعة أشهر.



ويتم الآن اختبار Flipside على انستجرام، ولكن من غير الواضح ما إذا كان سيتم منحه الضوء الأخضر أم لا، وحتى آدم موسيرى من إنستجرام ليس متأكدًا من فائدة هذه الميزة نظرًا لأن التطبيق يوفر بالفعل وظائف مماثلة.



ولكن ما هو بالضبط "الجانب الآخر" وكيف يعمل؟ في الأساس، يمكن لمستخدمي انستجرام إنشاء ملف تعريف ثانوي يمكن للأصدقاء المحددين فقط رؤيته، حيث يمكنك التفكير في الأمر باعتباره ملفًا شخصيًا أكثر خصوصية يمكنك مشاركته مع أقرب أصدقائك وجهات الاتصال لديك.



ولا يتطلب إنشاء ملف تعريف "flipside" من المستخدمين إنشاء حساب آخر على انستجرام، ولكن سيظل يتعين عليهم إدارة حسابين منفصلين لأن المحتوى الذي تتم مشاركته في ملف تعريف "flipside" لن يكون مرئيًا على الحساب الرئيسي.



ويبقى أن نرى كيف سيكون رد فعل الناس على الميزة الجديدة، ولكن هناك احتمالات ضئيلة بأن الأغلبية سوف ترغب في شيء متاح بالفعل تحت اسم مختلف، و ربما إذا أضاف انستجرام وظائف أخرى إلى "الجانب الآخر"، فسيجعل الميزة أكثر إثارة للاهتمام لمستخدمي انستجرام.














MENAFN29012024000132011024ID1107782691

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث