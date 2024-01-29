رائدة فضاء تشارك صورًا مذهلة لظاهرة Alpenglow من المحطة الدولية

MENAFN - Youm7) شاركت رائدة الفضاء لورال أوهارا، الموجودة على متن محطة الفضاء الدولية ، مؤخرًا صورًا مذهلة تلتقط ظاهرة "alpenglow" بالقرب من سلسلة جبال هندو كوش، فوفقًا للجمعية الأمريكية للأرصاد الجوية، فإن "alpenglow" هو توهج محمر يُرى بالقرب من غروب الشمس أو شروق الشمس على قمم الجبال، وشاركت أوهارا عدة صور للظاهرة الآسرة على X، ووصفتها بأنها "سحرية".

وكتبت رائدة الفضاء لورا أوهارا أثناء مشاركة الصور، ''

Alpenglow: ساحر من الفضاء كما هو الحال على الأرض، بالقرب من سلسلة جبال هندو كوش فى وسط وجنوب آسيا"، بحسب ما نشر موقع

ndtv.

الظاهرة

وقد انتشر المنشور الذى تم نشره فى 18 يناير على نطاق واسع، وحصد أكثر من 50 ألف مشاهدة وأكثر من 200 إعجاب، كتب أحد المستخدمين: "منظر جميل لما يُعتقد أنه الموقع الأصلى لسلالات إنديكا لاندريس".

الجدير بالذكر أن هندو كوش عبارة عن سلسلة جبال يبلغ طولها 800 كيلومتر وتمتد عبر أفغانستان من وسطها إلى شمال باكستان وإلى طاجيكستان، وهى تشكل الجزء الغربى من منطقة هندو كوش فى جبال الهيمالايا.

صورة من المحطة الدولية

وتمتد المنطقة عبر 8 دول أفغانستان وبنغلاديش وبوتان والصين والهند ونيبال وميانمار وباكستان، فهو مصدر لعشرة أنظمة أنهار آسيوية كبيرة ويوفر المياه وخدمات النظام البيئى وأساس سبل العيش لنحو مليارى شخص فى المنطقة.

ومع ذلك، ترتفع درجة حرارة جبال هندو كوش فى الهيمالايا بمعدل أسرع بثلاث مرات من المتوسط العالمى، وتهدد الأنهار الجليدية سريعة الذوبان فى المنطقة بتقويض الزراعة والأمن الغذائى وتوافر المياه العذبة ومصادر الطاقة، كما يمكن أن يعرض بعض الأنواع النباتية والحيوانية فى المناطق الساخنة للتنوع البيولوجى للخطر إلى درجة الانقراض.