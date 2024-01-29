انخفاض أسعار البيتكوين بنسبة 0.50% خلال الـ 24 ساعة الماضية

(MENAFN
- Youm7) انخفضت عملة البيتكوين اليوم الإثنين، 29 يناير، بنسبة 0.50 ٪ لتصل لسعر42175 دولارًا، على الرغم من عكس خسارة بالمائة يوم الإثنين، وخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت قيمة البيتكوين بمقدار 2,254 دولارًا، وفقًا لمحللي السوق، يتوقعوا أن تصل عملة البيتكوين الي 45000 دولار، إذا استمر الزخم الحالي، وفقاً لموقع gadgets 360.
وسجلت الأثير خسارة بنسبة 1.18 % ليتم تداولها بقيمة 2,259 دولارًا ، وإلى جانب أعلى أصلين من الأصول المشفرة من حيث القيمة السوقية، سجل عدد كبير من العملات المشفرة خسائر يوم الاثنين، وتشمل هذه العملات Ripple وCardano وAvalanche وPolygon وShiba Inu وLitecoin وBitcoin Cash.
كما أظهرت شركات Comos وStellar وNear Protocol وCronos وBitcoin SV انخفاضات في الأسعار، وانخفض إجمالي قطاع العملات المشفرة بنسبة 0.83 ٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية، في الوقت الحاضر، يبلغ تقييم القطاع 1.62 تريليون دولار، حسبما أظهر CoinMarketCap.
وفي الوقت نفسه، عكست USD Coin وTron وPolkadot وChainlink وLeo وUniswap وMonero أرباحًا صغيرة اليوم الاثنين.
تشمل العملات المشفرة الأخرى التي سجلت مكاسب في الـ 24 ساعة الماضية أيضًا Injective (INJ، تسعة بالمائة)، وPolkadot (DOT، +3.2 بالمائة)، وChainlink (+2.7 بالمائة)" بحسب Parth Chaturvedi، قائد الاستثمارات في CoinSwitch Ventures.
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