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انخفاض أسعار البيتكوين بنسبة 0.50% خلال الـ 24 ساعة الماضية

1/29/2024 2:41:18 PM
(MENAFN- Youm7) انخفضت عملة البيتكوين اليوم الإثنين، 29 يناير، بنسبة 0.50 ٪؜ لتصل لسعر42175 دولارًا، على الرغم من عكس خسارة بالمائة يوم الإثنين، وخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت قيمة البيتكوين بمقدار 2,254 دولارًا، وفقًا لمحللي السوق، يتوقعوا أن تصل عملة البيتكوين الي 45000 دولار، إذا استمر الزخم الحالي، وفقاً لموقع gadgets 360.



وسجلت الأثير خسارة بنسبة 1.18 % ليتم تداولها بقيمة 2,259 دولارًا ، وإلى جانب أعلى أصلين من الأصول المشفرة من حيث القيمة السوقية، سجل عدد كبير من العملات المشفرة خسائر يوم الاثنين، وتشمل هذه العملات Ripple وCardano وAvalanche وPolygon وShiba Inu وLitecoin وBitcoin Cash.



كما أظهرت شركات Comos وStellar وNear Protocol وCronos وBitcoin SV انخفاضات في الأسعار، وانخفض إجمالي قطاع العملات المشفرة بنسبة 0.83 ٪؜ خلال الـ 24 ساعة الماضية، في الوقت الحاضر، يبلغ تقييم القطاع 1.62 تريليون دولار، حسبما أظهر CoinMarketCap.



وفي الوقت نفسه، عكست USD Coin وTron وPolkadot وChainlink وLeo وUniswap وMonero أرباحًا صغيرة اليوم الاثنين.



تشمل العملات المشفرة الأخرى التي سجلت مكاسب في الـ 24 ساعة الماضية أيضًا Injective (INJ، تسعة بالمائة)، وPolkadot (DOT، +3.2 بالمائة)، وChainlink (+2.7 بالمائة)" بحسب Parth Chaturvedi، قائد الاستثمارات في CoinSwitch Ventures.
















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