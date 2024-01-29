دراسة جديدة حول تجربة استخدام الذكاء الاصطناعي لارتكاب الجرائم السيبرانية على الإنترنت

MENAFN - Youm7) كشف مركز الأبحاث الروسي "كاسبرسكي" على ما يقرب من 3 آلاف منشور على الإنترنت المظلم يناقش استخدام ChatGPT وغيره من النماذج اللغوية الكبيرة لإجراء الأنشطة غير القانونية، حيث تستكشف مصادر التهديد مخططات مختلفة، بدءاً من إنشاء بدائل خبيثة لروبوت المحادثة الشهير وحتى كسر حماية (jailbreak) النسخة الأصلية من الروبوت وغيرها، هذا إضافة إلى امتلاء قنوات تواصل الإنترنت المظلم بحسابات ChatGPT مسروقة وخدمات تعرض إنشاءها التلقائي بكميات هائلة، لتصل بذلك إلى 3 آلاف منشور آخر.واكتشفت التقرير في عام 2023 ما يقرب من 3 آلاف منشور على الإنترنت المظلم يناقشون استخدام ChatGPT لأغراض غير قانونية أو يتحدثون عن الأدوات التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث بلغ عدد هذه النقاشات ذروته في مارس من ذلك العام، إلا أن النقاشات استمرت حتى بعد مارس.شرحت "أليسا كوليشينكو"، محللة معلومات البصمة الرقمية في كاسبرسكي حول هذا الموضوع قائلة: "تستكشف مصادر التهديد مخططات مختلفة لاستخدام ChatGPT والذكاء الاصطناعي بنشاط، وغالباً ما تتضمن الموضوعات تطوير البرمجيات الخبيثة وأنواع أخرى من الاستخدام غير المشروع للنماذج اللغوية، مثل معالجة بيانات المستخدمين المسروقة، وتحليل ملفات الأجهزة المصابة، وغيرها.وأضافت أن شعبية أدوات الذكاء الاصطناعي أدت إلى دمج استجابات ChatGPT الآلية أو ما يعادلها في بعض منتديات المجرمين السيبرانيين، بالإضافة إلى ذلك، تميل مصادر التهديد إلى مشاركة تعليمات كسر حماية هذه الأداة عبر مختلف قنوات تواصل الإنترنت المظلم؛ إذ تعد هذه التعليمات مجموعات خاصة من الأوامر القادرة على إتاحة وظائف إضافية للأداة.كما تميل المصادر إلى ابتكار طرق لاستغلال الأدوات المشروعة، مثل تلك المستخدمة في اختبار الاختراق المعتمدة على نماذج لغوية لأغراض خبيثة، بصرف النظر عن روبوتات المحادثة وأدوات الذكاء الاصطناعي المذكورة سابقاً، يتم إيلاء اهتمام كبير لروبوتات المحادثة المصممة لأغراض خبيثة مثل XXXGPT، وFraudGPT وغيرهما.ويتم الترويج للنماذج اللغوية هذه على الإنترنت المظلم كبدائل لأداة ChatGPT مع تميّزها بوظائف إضافية وبعدم فرضها القيود الموجودة في الأداة الأصلية.عرض حسابات ChatGPT مسروقة للبيع

يواجه المستخدمون والشركات تهديداً آخر وهو سوق لبيع حسابات النسخة المدفوعة من ChatGPT، ففي عام 2023، اكتشفت كاسبرسكي 3 آلاف منشور آخر (بالإضافة إلى المنشورات المذكورة سابقاً) يعرضون حسابات ChatGPT للبيع عبر الإنترنت المظلم وقنوات مظلمة على تطبيق تلجرام، إذ تقوم هذه المنشورات إما ببيع الحسابات المسروقة أو الترويج لخدمات التسجيل التلقائي لمجموعة من الحسابات عند الطلب.

والجدير بالذكر أن بعض المنشورات تمت مشاركتها أكثر من مرة عبر قنوات تواصل الإنترنت المظلم المتعددة.كما أضافت أليسا كوليشينكو: "أدوات الذكاء الاصطناعي ليست خطيرة بطبيعتها، لكن يحاول المجرمون السيبرانيون التوصل إلى طرق فعالة لاستخدام النماذج اللغوية الكبيرة، مما يدفع التوجه نحو تسهيل ارتكاب الجريمة السيبرانية، وربما يزيد عدد الهجمات السيبرانية في بعض الحالات.ومع ذلك، فليس مرجحاً أن يُحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي وروبوتات المحادثة ثورة في مشهد الهجمات السيبرانية، في عام 2024 على الأقل.غالباً ما تعني الطبيعة الآلية للهجمات السيبرانية الحاجة إلى دفاعات آلية، ومع ذلك فإن البقاء على اطلاع بأنشطة المهاجمين أمر بالغ الأهمية لاستباق الخصوم فيما يتعلق بأمن الشركات السيبراني.