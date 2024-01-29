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اعتقال 47 مشتبها بهم في الهجوم على الكنيسة بإسطنبول وداعش يعلن مسؤوليته - جريدة الوطن السعودية

1/29/2024 2:40:55 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء نقلاً عن وزير الداخلية التركي، الاثنين، أنه تم القبض على ما لا يقل عن 47 مشتبهًا بهم على صلة بالهجوم الذي وقع، الأحد، في كنيسة باسطنبول بتركيا.
وقال وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، إن قوات الأمن التركية نفذت أكثر من 30 مداهمة بحثًا عن المهاجمين، بعد إطلاق نار على الكنيسة أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل.
وأعلن يرليكايا، مساء الأحد، أنه تم اعتقال اثنين على الأقل من المشتبه بهم على صلة بالهجوم.
وقالت وكالة الأناضول نقلا عن الوزير إن أحد هؤلاء المشتبه بهم من طاجيكستان والآخر من روسيا "يعتقد أنه تابع" لتنظيم "داعش".
وقد أعلن تنظيم "داعش" بالفعل مسؤوليته عن الهجوم، بحسب بيان لوكالة "أعماق" التابعة للتنظيم، نقلا عن مصدر أمني في التنظيم.
وأضاف الوزير في أعقاب الهجوم، أنه تم فتح تحقيق واسع النطاق، بينما كانت قوات الأمن في البلاد تبحث عن المهاجمين.
فيما قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إنه تم حشد قوات الأمن التركية "بكل مواردها".
وأضاف أردوغان في مقطع فيديو نشره مدير الاتصالات بالحكومة التركية على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "أعتقد أنه سيتم القبض على المهاجمين خلال فترة قصيرة"، وشُوهد أردوغان في طائرة يجري مكالمة هاتفية مع كاهن الكنيسة في اسطنبول التي تعرضت للهجوم.
وقد قتل شخص واحد في هجوم مسلح على كنيسة سانتا ماريا في منطقة سرايير بإسطنبول عند الساعة 11:40 صباحًا، يوم أمس الأحد.

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