محمد السالم الصباح يؤدي اليمين الدستورية نائبًا لأمير الكويت - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) أدى رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، اليوم، اليمين الدستورية نائبًا للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في جلسة خاصة لمجلس الأمة.
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية، يؤدي نائب الأمير اليمين الدستورية طبقًا لأحكام المادة (63) قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة.
وكان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قد وجه الأربعاء الماضي الدعوة لحضور جلسة المجلس الخاصة اليوم لأداء نائب أمير الكويت سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية، وذلك بناءً على طلب الحكومة.
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