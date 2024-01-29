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محمد السالم الصباح يؤدي اليمين الدستورية نائبًا لأمير الكويت - جريدة الوطن السعودية

1/29/2024 2:40:55 PM
(MENAFN- Al Watan) أدى رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، اليوم، اليمين الدستورية نائبًا للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في جلسة خاصة لمجلس الأمة.
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية، يؤدي نائب الأمير اليمين الدستورية طبقًا لأحكام المادة (63) قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة.
وكان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قد وجه الأربعاء الماضي الدعوة لحضور جلسة المجلس الخاصة اليوم لأداء نائب أمير الكويت سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية، وذلك بناءً على طلب الحكومة.

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