السعودية تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية على الحدود الأردنية السورية - جريدة الوطن السعودية

السعودية تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية على الحدود الأردنية السورية - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
1/29/2024 2:40:54 PM
(MENAFN
- Al Watan) أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية وتنديدها بأشد العبارات , الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية على الحدود الأردنية السورية، الذي أدّى إلى مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة 24 آخرين.
وتجدّد الوزارة دعم المملكة الثابت للجهود الدولية المكثفة للقضاء على الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله.
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