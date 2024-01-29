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تكساس تتمسك بموقفها.. هل أمريكا على عتبة حرب أهلية؟ - جريدة الوطن السعودية

1/29/2024 2:40:54 PM
(MENAFN- Al Watan) لا يزال التوتر على أشده بين واشنطن وولاية تكساس، منذ أن حققت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فوزًا مهماً على حاكم تكساس جريج أبوت، يوم الاثنين الماضي، بعدما قضت المحكمة العليا بأغلبية 5 مقابل 4 بإزالة الأسلاك الشائكة على طول الحدود الجنوبية للولاية بشكل مؤقت.
وأثار هذا القرار حينها الكثير من الجدل، ولا يزال غضب الجمهوريين الذين يؤيدون الإجراءات التي اتخذها أبوت وإدارته لمكافحة الهجرة غير الشرعية في الولاية.
إلا أن هذا التوتر لم يقتصر على مجرد الغضب، فقد بدأت المخاف تتصاعد من "حرب أهلية" حتى.
فقد ألمح نائب حاكم تكساس دان باتريك، إلى عدم تراجع الولاية عن موقفها.
وأكد في مقابلة أمس على شبكة "فوكس نيوز" حين سئل عما إذا كان هناك احتمال لاشتعال حرب أهلية، أن "تكساس تتمسك بحقها الدستوري".
كما أردف قائلا "نعتقد أننا على حق، ولدينا الحق في الدفاع عن مواطنينا، وعن هذا البلد فنحن نقوم بعملنا فقط". وتابع متحدثا عن حرس الحدود التابعين للولاية، "هؤلاء الشباب من النساء والرجال الذين يخدمون حرسنا الوطني ومديرية الأمن العام لدينا هم الأفضل"!.
يشار إلى أن قرار المحكمة العليا بإرسال عناصر من حرس الحدود الفيدراليين لإزالة الأسلاك الشائكة التي أقامتها حكومة ولاية تكساس، كان أعاد القلق من حدوث فوضى محتملة وشبح الحرب الأهلية، وسط مفاوضات تجري بين الجمهوريين والديمقراطيين حول مشروع قانون جديد ينظم الهجرة.
فيما تعهد الرئيس جو بايدن بتطبيق هذا القانون إذا أقر من أجل "إغلاق" الحدود مع المكسيك في حال شهدت تدفقات كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين.
علماً أن هذا المشروع أو الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه بين الحزبين يتعدى كونه يعالج مخاوف الأميركيين بشأن التدفق الهائل للمهاجرين عبر المكسيك، إذ يشمل أيضا تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية حيوية.
وكاد هذا الاتفاق أن يدخل حيز التنفيذ قبل أيام قليلة، وهو يقضي بمقايضة إقرار المساعدات لكييف، إحدى أولويات بايدن، مع توفير تمويل لتشديد أمن الحدود، وفق مطالب الجمهوريين.
وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا دالتون، الخميس، إن إدارة بايدن تعمل "بحسن نية" مع الجمهوريين للتوصل إلى اتفاق، معربة عن أملها أن يبقى الجميع "على طاولة المفاوضات حتى نتمكن من القيام بذلك".

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