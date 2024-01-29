الغذاء والدواء تسحب عينات من الشاي للتأكد من مأمونيتها

MENAFN - Al Watan) أحدث مقطع فيديو لأحد الأشخاص وهو يتفحّص محتويات أحد أكياس الشاي تحت المجهر، جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث يُظهر الفيديو وجود كميات من الشوائب والكائنات والحشرات التي يصعب اكتشافها بالعين المجردة، بين مكونات كيس الشاي.

من جهتها تفاعلت الهيئة العامة للغذاء والدواء مع الفيديو وبيّنت أنها تتابع المنتجات المتداولة في السوق للتحقق من مأمونيتها، وسحب عينات وتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات واللوائح وإصدار العقوبات في حق المخالفين وسحب المنتجات المخالفة.

داعية إلى الإبلاغ عن المنتجات المشكوك فيها أو التي تسببت في حدوث أعراض جانبية للمستهلكين.