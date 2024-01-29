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الهيئة السعودية للبحر الأحمر تستعرض إنجازاتها في 2023

1/29/2024 2:40:38 PM
(MENAFN- Al Watan) حققت الهيئة السعودية للبحر الأحمر -الجهة المنظمة والممكنة الرئيسة للسياحة الساحلية في البحر الأحمر بالمملكة-، في عام 2023 تقدمًا نوعيًا تمثّل في تحقيقها عددًا من مستهدفاتها خلال فترة زمنية وجيزة، بدءًا من موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة، الذي يهدف إلى تنظيم وتمكين الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية على طول ساحل البحر الأحمر.
ومن أبرز تلك المستهدفات إصدارها لـ 7 لوائح تنظيمية -هي الأولى من نوعها في المملكة-، التي دخلت حيز التنفيذ في 5 نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى منح التراخيص والتصاريح اللازمة للمستفيدين، وذلك عملاً بدورها التنظيمي والتشريعي للأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، وسعيًا منها لتحقيق مستهدفات الرؤية عبر بناء قطاع سياحي ساحلي واعد يسهم في تنويع مصادر الدخل غير النفطية، كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة إستراتيجيتها، وتضمنت 6 أهداف رئيسة، و 24 مؤشر قياس أداء.
ووقعت الهيئة 16 مذكرة تفاهم مع القطاعين العام والخاص محليًا ودوليًا، وذلك في سبيل تطوير شراكاتها البناءة، ومن بين تلك الاتفاقيات المبرمة توقيع مذكرتي تفاهم مع مؤسسة الأمير آلبرت، ونادي موناكو لليخوت؛ لتوسيع شراكاتها الإستراتيجية مع الجهات الدولية ذات الصلة وتشجيع السياحة الساحلية على البحر الأحمر، كما أبرمت اتفاقية مع مؤسسة CORDAP، للحفاظ على الشعب المرجانية في البحر الأحمر وحمايتها.
وقادت الهيئة عددًا من المبادرات الوطنية بالمواءمة مع 30 جهة من القطاعين العام والخاص عبر 7 لجان فرعية؛ لرفع جاهزية المناطق الساحلية للسياحة وتفعيل تنفيذ المشاريع الكبرى، نتج عنها مجموعة من الأعمال الناجحة من بينها تنظيم وحوكمة وتركيب عوامات الإرساء، ونظام إدارة النفايات، ومحطات رصد الطقس، ولوائح الأنشطة البحرية، وتحسين رحلة العميل من خلال آليات استخراج التصاريح ومددها الزمنية. وتعزيزًا للدور التكاملي بين الجهات الحكومية للوصول إلى الأهداف المشتركة، عملت الهيئة مع منظومة البيئة والجهات ذات العلاقة لحوكمة حماية البيئة تمثلت في الأمن البيئي، وآليات حماية الشُعب المرجانية، كما قادت الهيئة الجهود مع 19 جهة حكومية لوضع أول خريطة ملاحة جغرافية على البحر الأحمر في المملكة.
وتمهيدًا لإصدار التراخيص للمشغلين والوكلاء؛ نفذت الهيئة 14 زيارة ميدانية شملت محافظة جدة، ومدينة جازان، ومحافظة الليث؛ وذلك لغرض منح التراخيص لمشغلي المراسي البحرية السياحية، والوكلاء الملاحيين السياحيين، وتقديم ما يتطلب من دعم فني وإداري واستشاري لهم.

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