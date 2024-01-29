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نائب أمير مكة يزور العرضيات

1/29/2024 2:40:37 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز اليوم (الاثنين)، جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة بزيارة محافظة العرضيات.
ورأس اجتماع المجلس المحلي في العرضيات، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس، وتم خلاله استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخرة منها، حيث تمت مناقشة سُبل تسريع العمل فيها.
وبلغ عدد المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها 39 مشروعاً، للنقل 3 مشاريع، شملت تنفيذ ازدواج طـريق (المخـواة/المجاردة/ محايل) بطول 5 كلم2، واستكمال الجزء المتبقي من ازدواج طريق (المخواة/ المجاردة/ محايل) بطول 10 كلم2، واستكمال ازدواج طريق (المخواة/ المجارحة / محايل) بطول 5 كلم2، إضافة إلى 12 مشروعاً بلدياً شملت4 مشاريع سفلتة بإجمالي أطوال تزيد عن 39 ألف متر طولي، ومشاريع الأرصفة وصيانتها بلغت مساحتها 9000 متراً مربعاً، واستكمال وصيانة 3 حدائق على مساحة تزيد عن 11 مليون م2.
كما تضمنت 3 مشاريع تعليمية، و18 مشروعاً اشركة الكهرباء تمثلت في تنفيذ 12 مشروعاً لتعزيز وإحلال الشبكة الهوائية، العمل على إنهاء 4 مشاريع لتعزيز وإحلال الشبكة الهوائية، تنفيذ إيصال الخدمة الكهربائية لمخطط وزارة الإسكان، والانتهـاء مـن تنفيذ مشـاريع بأطـوال تجـاوزت 85 كلم2
وشملت أيضاً مشاريع للبيئة والمياة والزراعة، تضمنت 6 مدن زراعية بمساحة تزيد عن 700 ألف متر مربع ، ومنحل إرشادي بمساحة تزيد عن 22 ألف متر مربع
عقب ذلك، استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأهالي واستمع لمطالبهم.

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