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إحباط تهريب 49.5 كيلوجراما من الشبو في منفذ البطحاء

1/29/2024 2:40:37 PM
(MENAFN- Al Watan) ​​تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ البطحاء من إحباط محاولة تهريب 49.598 كيلوجرام من مادة "الشبو"، عُثر عليها مخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.
وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى المركبات القادمة عبر منفذ البطحاء، عُثر على تلك الكمية من الشبو، مخبأة أسفل غطاء المحرك.
وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، حيث تم القبض على مُستقبِل المضبوطات داخل المملكة.
وأكّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.
ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected] ) أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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