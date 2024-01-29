تعزيز الحماية العدلية للنقل الجوي

(MENAFN
- Al Watan) رحّب النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، برئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، خلال لقائهما في المقر الرئيس للنيابة العامة مع وفد من المختصين بالهيئة.
ويأتي اللقاء لتعزيز التعاون المشترك في الحماية العدلية للنقل الجوي بالمملكة، ورفع كفاءة العمل القانوني المشترك بين الجهتين في كل المجالات تحقيقا لمتطلبات ومستهدفات ((رؤية المملكة 2030)).
وجرت، خلال اللقاء، مناقشة عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بسلامة النقل الجوي، والتحقيقات المتعلقة بحوادث الطيران، وتأكيد أهمية التعاون المشترك بين الجهتين في تبادل المعلومات الحيوية والبيانات المتعلقة بالحوادث الجوية، بهدف تعزيز التحقيقات الجنائية، وتحقيق العدالة في حالات الطوارئ، والحوادث التي تحدث في المجال الجوي، بما يتفق مع متطلبات إجراءات القضايا التي يختص بها الطرفان.
كما جرى في اللقاء تأكيد الأهمية القصوى للتعاون المشترك من أجل الحفاظ على حقوق المسافرين وضماناتهم القضائية؛ لتوفير تجربة سفر جوية آمنة وموثوقة.
ويعد هذا اللقاء امتدادا للاتفاقيات الموقعة بين الجهتين، بما يعزز العمل الإجرائي المشترك، ويحقق العدالة الجزائية الناجزة.
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