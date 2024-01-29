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تعزيز الحماية العدلية للنقل الجوي

1/29/2024 2:40:37 PM
(MENAFN- Al Watan) رحّب النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، برئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، خلال لقائهما في المقر الرئيس للنيابة العامة مع وفد من المختصين بالهيئة.
ويأتي اللقاء لتعزيز التعاون المشترك في الحماية العدلية للنقل الجوي بالمملكة، ورفع كفاءة العمل القانوني المشترك بين الجهتين في كل المجالات تحقيقا لمتطلبات ومستهدفات ((رؤية المملكة 2030)).
وجرت، خلال اللقاء، مناقشة عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بسلامة النقل الجوي، والتحقيقات المتعلقة بحوادث الطيران، وتأكيد أهمية التعاون المشترك بين الجهتين في تبادل المعلومات الحيوية والبيانات المتعلقة بالحوادث الجوية، بهدف تعزيز التحقيقات الجنائية، وتحقيق العدالة في حالات الطوارئ، والحوادث التي تحدث في المجال الجوي، بما يتفق مع متطلبات إجراءات القضايا التي يختص بها الطرفان.
كما جرى في اللقاء تأكيد الأهمية القصوى للتعاون المشترك من أجل الحفاظ على حقوق المسافرين وضماناتهم القضائية؛ لتوفير تجربة سفر جوية آمنة وموثوقة.
ويعد هذا اللقاء امتدادا للاتفاقيات الموقعة بين الجهتين، بما يعزز العمل الإجرائي المشترك، ويحقق العدالة الجزائية الناجزة.

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