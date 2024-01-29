مساع لإقامة معسكر تدريبي لمنتخب السيدات في السعودية

MENAFN - Alghad Newspaper) يحيى قطيشات

يسعى الاتحاد الأردني لكرة القدم إلى تأمين معسكر تدريبي للمنتخب الوطني للسيدات في السعودية، قبل أيام من انطلاق منافسات بطولة غرب آسيا الثامنة، والتي تقام خلال الفترة من 18 وحتى 28 من شهر شباط (فبراير) المقبل في السعودية.



وفهمت "الغد"، أن اتحاد الكرة تواصل مع نظيره السعودي من أجل إنجاز ترتيبات المعسكر التدريبي، قبل فترة من البطولة، حيث يعتبر المعسكر في حالة إقامته بشكل رسمي، فرصة ذهبية ومفيدة للجهاز الفني بقيادة ماهر أبو هنطش ومساعده حسونة الشيخ، ومدرب حراس المرمى وليد ميخائيل، للوقوف على الحالتين البدنية والفنية للاعبات كافة، خصوصا بعد اكتمال صفوف المنتخب بانتظام اللاعبات المحترفات بالخارج وهن: ملك شنك (الاتحاد السعودي)، روند كساب وآية المجالي (الأهلي السعودي)، لانا فراس ومي سويلم (الشباب السعودي)، ميساء جبارة (النصر السعودي)، بانة البيطار (جدة السعودي)، هيا خليل (التقدم السعودي)، زينة حازم (هيلز يونايتد الأسترالي)، وسارة أبو صباح (يونيون برلين الألماني).



ويعتمد الجهاز الفني للمنتخب على المحترفات بالخارج بشكل كبير في التشكيلة الأساسية، في ظل امتلاكهن الخبرة والإمكانيات الفنية والبدنية والاحتكاك في دوريات تشهد إثارة وندية وتنافسا شديدا، خصوصا في الدوري السعودي الذي شكل وجهة الأندية هناك نحو اللاعبات والمدربات الأردنيات، أملا بالاستفادة من الإمكانيات التي تتمتع بها اللاعبة الأردنية، ولا سيما، بعد حضورها المميز خلال دوري المحترفات الأردني ومشاركتها مع المنتخب الوطني.



كما سيعمل الجهاز الفني على اختيار التشكيلة الأساسية التي ستدافع عن لقب البطولة والعناصر البديلة، وزيادة الانسجام والتفاهم بين اللاعبات المحليات والمحترفات بالخارج، خصوصا وأن الجرعات التدريبية التي يخضع لها المنتخب منذ فترة تجري بمشاركة اللاعبات المحليات بعد مغادرة اللاعبات المحترفات بالأندية الخارجية، عقب نهاية فترة التوقف الدولي، وتركز على الناحيتين الفنية والبدنية.



وتضم قائمة المنتخب 32 لاعبة هن: شيرين الشلبي، جود الشنطي، ملك شنك، روند كساب، سرين عبيدات، آية المجالي، رند أبو حسين، هيا خليل، علياء حسن، العنود إيهاب، ليان العجارمة، لانا فراس، نور زوقش، سلوى خليل، ريتال الشوبكي، نور المشايخ، ياسمين الأجرب، إيناس الجماعين، رزان الزاغة، زينة حازم، صوفيا حداد، مي سويلم، لين البطوش، لينا الصاحب، روزبهان فريج، تقى ايهاب، أنفال الصوفي، تالا البرغوثي، جنى العيساوي، بانة البيطار، سارة أبو صباح، وميساء جبارة.



ويتطلع المنتخب إلى الاحتفاظ بلقب البطولة وتحقيق إنجاز جديد، وسط منافسة شديدة نظرا للتطور الذي أصاب المنتخبات المشاركة من الناحية الفنية، حيث يحتاج منتخب النشميات إلى جهد مضاعف في البحث عن التتويج بلقب البطولة، التي يحمل فيها منتخبنا الرقم القياسي، حيث توج بخمسة ألقاب من أصل 7، منها ثلاثة ألقاب على التوالي وأضاف المنتخب الوطني اللقب الخامس في آخر نسخة، بعد أن توج ببطولة النسخة السادسة في البحرين العام 2019، والخامسة في الأردن العام 2014، والثانية في الأردن العام 2007، والنسخة الأولى في الأردن أيضا خلال العام 2005، فيما توج المنتخب الإماراتي بنسختي العامين 2010 و2011 اللتين أقيمتا في الإمارات.

وتسحب قرعة البطولة يوم الخامس من شهر شباط (فبراير) المقبل، وتشارك في منافسات البطولة إضافة إلى المنتخب الوطني، منتخبات السعودية، سورية، العراق، فلسطين، غوام، ولبنان. وسيتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، يترأس الأولى المنتخب السعودي المضيف والمجموعة الثانية المنتخب النسوي بطل النسخة الماضية، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي.



ويتوقع أن تشهد منافسات البطولة، تنافسا وإثارة بين المنتخبات المشاركة نظرا للتطور الذي شهدته المنتخبات في الفترة الماضية، والاهتمام من الاتحادات بالفئات العمرية ودعم المنتخبات النسوية.