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من على منصات التتويج.. بطل الإسكواش المصري يتضامن مع غزة (فيديو)

1/29/2024 2:39:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعرب المصنف الأول عالميّاً في رياضة الإسكواش، المصري علي فرج، عن تضامنه مع القضية الفلسطينية، في ظل العدوان الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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وانتقد اللاعب المصري، الذي ارتدى قميصاً يحمل نقوش الوشاح الفلسطيني، ما يحدث في قطاع غزة، في أثناء تتويجه ببطولة "جي بي مورغان" على حساب اللاعب البيروفي دييغو إلياس، في الولايات المتحدة، مساء الجمعة.





وقال فرج إن "هناك نحو 30 ألف شخص استُشهدوا، 60% منهم من الأطفال والنساء، و85% من السكان نزحوا عن غزة، ويعاني أكثر من مليوني شخص تقريباً، والمستشفيات تم تدميرها. كل هذه الأشياء يجب أن تنتهي".


وأبدى فرج خيبته من الولايات المتحدة الأمريكية ، موضحاً أن التغطية تجاه الذي يحصل كانت "متحيزة"، ومشيرة إلى أن زعماء العالم قد "خذلوهم" وأن ما يمكن فعله هو التثقيف والضغط من خلال الرأي العام.


واختتم حديثه قائلًا إن "ما يحدث يجب أن ينتهي اليوم قبل غد، هذا ليس موقفاً للمسلمين أو العرب فقط، بل هو موقف للإنسانية كلها".

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