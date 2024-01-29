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النشامى إلى ربع نهائي كأس آسيا بعد فوز دراماتيكي على العراق

1/29/2024 2:39:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تأهل منتخب النشامى اليوم الإثنين، إلى الدور ربع النهائي لكأس آسيا، بعد فوزه على أسود الرافدين العراق.

وحقق المنتخب الوطني ريمونتادا تاريخية بعدما قلب تأخره (2-1) إلى فوز بنتيخة (3-2)، بعدما سجل هدفين في آخر لحظات اللقاء.

وسجل أهداف المنتخب يزن النعيمات يزن العرب نزار رشدان.

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