النشامى إلى ربع نهائي كأس آسيا بعد فوز دراماتيكي على العراق

النشامى إلى ربع نهائي كأس آسيا بعد فوز دراماتيكي على العراق
التاريخ
1/29/2024 2:39:36 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) تأهل منتخب النشامى اليوم الإثنين، إلى الدور ربع النهائي لكأس آسيا، بعد فوزه على أسود الرافدين العراق.
وحقق المنتخب الوطني ريمونتادا تاريخية بعدما قلب تأخره (2-1) إلى فوز بنتيخة (3-2)، بعدما سجل هدفين في آخر لحظات اللقاء.
وسجل أهداف المنتخب يزن النعيمات يزن العرب نزار رشدان.
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