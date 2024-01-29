Monday, 29 January 2024 11:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ولي العهد للمنتخب الوطني: فرحتونا من القلب اليوم

1/29/2024 2:39:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مساء الاثنين، المنتخب الوطني لكرة القدم بعد فوزه على منتخب العراق وتأهله إلى دور ربع النهائي من كأس آسيا 2023 في قطر.


ونشر سموه عبر انستغرام:“مباراة وأداء للتاريخ من نشامى منتخبنا. فرحتونا من القلب اليوم. حظا أوفر لأسود الرافدين الأشقاء”.

للتفاصيل: النشامى إلى ربع نهائي كأس آسيا بعد فوز دراماتيكي على العراق

MENAFN29012024000072011014ID1107782641

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث