ولي العهد للمنتخب الوطني: فرحتونا من القلب اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper) هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مساء الاثنين، المنتخب الوطني
لكرة القدم بعد فوزه على منتخب العراق وتأهله إلى دور ربع النهائي من كأس آسيا 2023
في قطر.
ونشر سموه عبر انستغرام:“مباراة وأداء
للتاريخ من نشامى منتخبنا. فرحتونا من القلب اليوم. حظا أوفر لأسود
الرافدين الأشقاء”.
للتفاصيل: النشامى إلى ربع نهائي كأس آسيا بعد فوز دراماتيكي على العراق
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