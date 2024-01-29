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عموتة: طموحنا كبير في البطولة للوصول للنصف النهائي على الأقل

1/29/2024 2:39:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبر المدير الفني للمنتخب الوطني، الحسين عموتة، رضاه عن مستوى اللاعبين
وتركيزهم في سبيل تسجيل الفوز على المنتخب العراقي اليوم الاثنين.
وبين عموتة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب فوز منتخبنا على العراق 3-2
والتأهل إلى دور الثمانية في بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر ، أن
المنتخب العراقي كان ندا قويا في الملعب، وهو فريق قوي ومنظم.
وقال "وصولنا لهذا المستوى جاء بعد ثقتنا بأنفسنا، طموحنا كبير في البطولة
للوصول للنصف النهائي على الأقل" وأضاف "المنتخب الطاجكي أصبح متطورا في
السنوات الماضية، ولعبنا معهم في التصفيات وتعادلنا بهدف لمثله، ولا يوجد
فريق صغير حال وصوله إلى ربع النهائي".


وأشار لاعب المنتخب الوطني نزار الرشدان، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، إلى أن الفوز جاء نتيجة تعب ومجهود جماعي من جهاز فني وجماهير ولاعبين، موضحا أن المنتخب عاد في الوقت الصعب بعد التأخر بالنتيجة، وأثبتوا مقولة أن "النشامى" قول وفعل.


بدوره، أعرب المدير الفني للمنتخب العراقي، خيسوس كاساس، عن خيبته بخروج فريقه بهذه الطريقة، مشيرا إلى أن طرد اللاعب أيمن حسين لم يكن عادلا من قبل حكم المباراة، وقلب الطاولة على فريقه.-(بترا)

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