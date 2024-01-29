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الناشئين يعود بفوائد فنية من التجربة التونسية رغم الخسارتين

1/29/2024 2:39:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - عاد المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عاما لكرة القدم إلى العاصمة عمان، متسلحا بالعديد من المكتسبات التي تحققت خلال معسكره التدريبي الذي أقامه في العاصمة التونسية خلال الفترة من 19 إلى 29 كانون الثاني (يناير) الحالي، في إطار تحضيراته للمشاركة في التصفيات الآسيوية المقررة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
ويأمل المتابعون لشأن المنتخب، بأن يستثمر المدير الفني عبدالله القططي مخرجات المعسكر والمباراتين الوديتين مع المنتخب التونسي والخسارة 1-3، 1-2، لتصويب الأخطاء الفنية التي وقع فيها اللاعبون خلال التجربتين مع منتخب قوي يعد من أبرز المنتخبات الأفريقية، في رفع مستوى الحالتين الفنية والبدنية للاعبين وتحسين الواجبات الدفاعية والهجومية، وأن يكون المعسكر حقق الفائدة الفنية المرجوة منه، وخرج بالعديد من النقاط الإيجابية، في ارتفاع مستوى الانسجام بين اللاعبين والانضباط التكتيكي، وزيادة قدرات وخبرات اللاعبين الناشئين مع خلال الاحتكاك مع مدرسة أفريقية قوية.
وتشير المعلومات المتوفرة من المعسكر، إلى أن الجهاز الفني عمد إلى إشراك معظم اللاعبين خلال المواجهتين الوديتين مع المنتخب التونسي، للوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، واحتياجات المنتخب في عدد من المراكز خلال الفترة المقبلة، ومنح الفرصة للعديد من اللاعبين الشباب الذين ظهروا بصورة فنية جيدة في دوري الفئات. وينتظر أن يشكل المعسكر والمباريات الودية في تونس، نقطة إيجابية أمام الجهاز الفني للعمل على مواصلة تطوير أداء وفكر المنتخب من خلال الجرعات التدريبية المقبلة، إضافة إلى المباريات الودية التي يعمل اتحاد الكرة على تأمينها خلال الأشهر المقبلة، وصولا لأفضل مراحل الإعداد والتحضير قبل المشاركة الآسيوية، والاستفادة من تجربة مشاركة المنتخب في بطولة غرب آسيا بنسختها العاشرة، والتي جرت في العاصمة العمانية مسقط أواخر العام الماضي، وشهدت خروجا مبكرا للمنتخب من الدور الأول وفقدانه اللقب. وتحظى منتخبات الشباب والناشئين بدعم كبير من اتحاد الكرة، من خلال إقامة المعسكرات الداخلية والخارجية وتأمين مباريات ودية، والتدريبات على ملاعب جيدة، إضافة إلى الدعمين المالي والمعنوي، أملا في ترك بصمات إيجابية خلال المشاركات العربية والآسيوية المقبلة، وبناء جيل من اللاعبين يشكل رافدا للمنتخبين الأول والأولمبي خلال الفترة المقبلة.
وتضم قائمة المنتخب كلا من اللاعبين: قصي الحلاحلة، زياد الزعبي، محمد الشلول، خزرج القاسم، هشام سلامة، طارق الدهامشة، أحمد فريتخ، ياسر الحموز، مهند مصطفى، عز الدين المصري، حسين ذيابات، محمد ابو الغنم، أحمد ملكاوي، زيد الخالدي، حسن العابورة، زيد أبو دهيم، حسام السنجلاوي، محمود الطميزي، محمد أبو رمح، قيس الشواشرة، أحمد الربايعة، أكرم العواقلة، محمد عبيدات.

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