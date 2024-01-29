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التايكواندو يصل إلى الجاهزية الفنية استعدادا لكأس العرب

1/29/2024 2:39:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان- وصل المنتخب الوطني للتايكواندو إلى الجاهزية الكاملة من خلال معسكره التدريبي المقام حاليا في مدينة الفجيرة الإماراتية، والذي يشهد مشاركة 300 لاعب وأبطال ومدربين أولمبيين من دول باكستان وإيران ولبنان ومصر والامارات وتركيا وتونس وكازاخستان وليبيا والمجر وتجري فعالياته في صالة التدريبات بمقر النادي، وذلك استعدادا لخوض منافسات كأس البطولة العربية الرابعة التي تستضيفها مدينة الفجيرة اعتبارا من يوم الخميس المقبل.
ويشرف المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف، على معسكر الفجيرة الدولي، بمشاركة المنتخب الوطني الذي يمثله أيضا المدربان محمد البخيت وريهام الجلاد والمعالجان لانا جوردن ولؤي مرايات، واللاعبون جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني وفهد عمار وراما أبو الرب ونتالي الحميدي، وسيلتحق اليوم الناطق الاعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لوفد المنتخب الوطني .
وعلى مدار أسبوعين خاض لاعبو المنتخب الوطني تدريبات مشتركة مع لاعبي المنتخبتات الوطينة المشاركة في المعسكر التدريبي، كما أبهر أداء اللاعبين، وقوتهم في النزالات مدربي الدول المشاركة في المعسكر. كما يرسخ المعسكر التدريبي على نشر الثقافة و الوعي الرياضي بين اللاعبين، كما يعد فرصة ملائمة للاعبين لتحضير أنفسهم بشكل مميز من خلاله.
كما أن الصالة الرياضية المخصصة للمعسكر التدريبي يتوفر فيها كافة المتطلبات، والمرافق التي تخدم اللاعبين في تدريباتهم، ورفع لياقتهم البدنية.
وأعرب الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبدلات لـ "الغد" نتوجه بالشكر لمجلس إدارة نادي الفجيرة للفنون القتالية لحرصهم على الاستمرارية، على إقامة المعسكر التدريبي الدولي، الذي يحظى بمشاركة كبيرة من عدة دول مؤثرة في التايكواندو، حيث يحرص الاتحاد الأردني على مشاركة المنتخب الوطني في هذه المعسكرات الدولية لتحقيق الاستفادة القصوى للاعبينا من خلال الاحتكاك بعدد مختلف من المدارس في اللعبة، كما يضم المعسكر الأبطال العالميين بالإضافة لتواجد منتخبات قوية كتونس ومصر وتركيا والذي يعتبر إضافة نوعية كبيرة لمعسكر الفجيرة".
وأضاف: " الهدف من المشاركة في هذه المعسكرات هو الارتقاء بمستويات اللاعبين وإيصالهم للمحافل الدولية لرفع علم الأردن عاليا، كما أن المنتخب الوطني يعمل باستمرار لمواصلة هذه المعسكرات".
وأشار:" تتيح لنا المشاركة في كأس العرب وبطولة الفجيرة الدولية، فرصة التقاء رؤساء الاتحادات الدولية والعربية، لتوطيد أواصر العلاقات الطيبة بيننا، وفتح آفاق جديدة من حيث تنظيم المعكسرات التدريبية والبطولات الدولية في الأردن".
وقال المدير الفني للمنتخبات الوطني للتايكواندو فارس العساف في تصريحات لـ"الغد": ركزنا في المعكسر التدريبي الدولي في الفيجرة على رفع اللياقة البدنية عند اللاعبين، كما يشارك في المعسكر التدريبي لاعبو المنتخب الوطني الذين تأهلوا مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 في معسكر الفجيرة الدولية، ضمن برنامج الإعداد الأولمبي وهم جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى، كما تعد مشاركة المنتخب الوطني في بطولتي كأس العرب والفجيرة الدولية، فرصتان جيدتان لاكتساب مزيد من الخبرات، ورفع مستوى اللياقة البدنية عند اللاعبين"
وشدد العساف: "ينتظرنا عمل كبير يسبق الأولمبياد المقبل، علينا أن نكون جاهزين للحدث الرياضي الأكبر ونحاول إبقاء لاعبي المنتخب الوطني المتأهلين للأولمبياد ضمن المراكز الأربعة الأولى في التصنيف الأولمبي، حيث سيخدمهم ذلك في قرعة الأولمبياد التي ستقام خلال شهر أيار (مايو) المقبل".

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