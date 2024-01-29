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اعتذار بني ياس الإماراتي يفرض قرعة جديدة لـالطائرة العربية

1/29/2024 2:39:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- أعلن فريق بني ياس الإماراتي اعتذاره عن عدم المشاركة في بطولة الأندية العربية لكرة الطائرة، والتي ستقام في عمان خلال الفترة 17-28 شباط (فبراير) المقبل، ما يلغي القرعة السابقة التي سحبت في وقت سابق، وجاء فيها شباب الحسين في المجموعة الثالثة إلى جانب مصافي الشمال (العراق) وكاظمة (الكويت)، فيما وضعت فريق عيرا في المجموعة الرابعة، إلى جانب غاز الجنوب (العراق)، الأهلي بنغازي (ليبيا)، النجمة (البحرين).
ورد نائب رئيس الاتحاد جهاد قطيشات على استفسارات "الغد"، قائلا :" أزعجنا اعتذار فريق بني ياس الإماراتي، وهو الذي كان قد أكد مشاركته، وتم تثبيت اسمه في قائمة الأندية المشاركة، وقرعة البطولة التي حضرتها في مقر الاتحاد العربي للكرة الطائرة، لكن بالتأكيد جاء اعتذاره لأسباب خارجة عن إرادته، ما يجعل فرق البطولة تصل إلى 12 فريقا ، وكان فريق برقان الكويتي قد اعتذر قبل إجراء القرعة، لتصبح فرق البطولة كل من شباب الحسين (الأردن)، عيرا (الأردن)، السيب (عُمان)، الشرطة (قطر)، دار كليب (البحرين)، قطر (قطر) والسويحلي (ليبيا)، مصافي الشمال (العراق) وكاظمة (الكويت)، غاز الجنوب (العراق)، الأهلي بنغازي (ليبيا)، النجمة (البحرين)، متمنين لها التوفيق في نسخة البطولة العريقة التي تصل الرقم 42 في عمان".
وحول مدى تأثير اعتذار بني ياس على قرعة البطولة وتوزيع الفرق على 4 مجموعات في وقت سابق، أجاب قطيشات: "سيفرض اعتذار بني ياس الإماراتي عن عدم المشاركة في البطولة العربية، عن إجراء قرعة جديدة، تجري خلال الاجتماع الفني للبطولة قبل يوم واحد من انطلاق البطولة في عمان، والتي سيتم فيها توزيع الفرق على مجموعتين كل مجموعة تضم 6 فرق، وفق نظام جديد للأدوار اللاحقة من المنافسات العربية، وسيكون لفريق شباب الحسين بوصفه بطل ثلاثية الموسم المحلي –الدوري وكأس الأردن والسوبر-، باعتباره الفريق الذي يحق له اختيار مجموعته، واختيار منافسه في مستهل مشواره في البطولة العربية، والتي تشهد مشاركة خيرة الأندية العربية، والقادمة إلى عمان بأبرز لاعبيها المحليين والمحترفين، في الوقت الذي لدينا ثقة كبيرة بممثلي اللعبة شباب الحسين وعيرا، ونتابع تحضيراتهما، ووفرنا كل سبل الدعم لهما ضمن واجبنا المهني، ونتوقع منافستهما على مراكز متقدمة في البطولة، مستفيدين من عاملي الأرض والجمهور".
وعن آخر أخبار التحضيرات لاستضافة بطولة الأندية العربية، قال قطيشات: "نواصل التحضيرات لتحقيق النجاح المأمول تنظيميا، والذي سبق وأن حققناه في استضافة منافسات سابقة على مستوى غرب آسيا، ولتأكيد قدرة الرياضة الأردنية على استضافة كبريات الأحداث الرياضية، وشكلنا لجان البطولة، ووزعنا المهام ونسابق الوقت لإنجاز المطلوب قبل افتتاح البطولة، ومن الممكن أن تعسكر عدد من الأندية العربية في عمان، حيث تلقينا اتصالا من نادي الشرطة القطري لكنه لم يحسم أمره بشكل نهائي، في الوقت الذي يجري فيه تجهيز صالتي الأميرة سمية وقصر الرياضة بمستوى حدث المنافسات العربية.
وأضاف : سنوقع اتفاقية تعاون مع جامعة البترا اليوم، والتي تعود بالنفع على أنديتنا ومنتخباتنا ولاعببينا ولاعباتنا، وستنسحب على البطولة العربية، حيث تنص الاتفاقية على توفير منح دراسية وخصومات للاعبين واللاعبات، إلى جانب استخدام مرافق الجامعة الرياضية لتدريب الفرق المشاركة في بطولة الأندية العربية، وكذلك لصالح أنديتنا في المستقبل القريب، ونقدر جهود الجامعة الصرح العلمي الذي نعتز به ودعمها لكرة الطائرة والرياضة الأردنية في مناسبات عديدة.

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