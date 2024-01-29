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الكراتيه يدرس المشاركة ببطولتين عالميتين ونشاطات زاخرة في 2024

1/29/2024 2:39:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - تدرس اللجنة المؤقتة للكراتيه حاليا المشاركة في الدوري العالمي للشباب، الذي سيقام في مدينة الفجيرة الإماراتيه بالفترة من22-25 شباط (فبراير) المقبل، وفي الدوري العالمي (كراتيه 1 – سري ايه)، الذي سيقام في مدينة لارنكا - قبرص، الذي في الفترة من 16 إلى 18 من الشهر ذاته.
وتكثف اللجنة المؤقتة جهودها، لتوفير الدعم المناسب للمنتخبات الوطنية، من أجل ضمان مشاركتها في 15 بطولة مهمة في العام الحالي، حيث تنتظر اللجنة المؤقتة، تحديد ميزانية اللجنة الأولمبية، لاعتماد خطة سير عمل اللجنة لحين إقامة الانتخابات بعد أولمبياد باريس 2024.
ووفقا لموقع الاتحاد الدولي، سجل للمشاركة في الدوري العالمي للشباب والناشيئن وتحت 21 عاما، 25 لاعبا من الأردن، عن طريق الاتحاد الأردني وسيصار إلى اعتماد المشاركين لاحقا، كما سجل للمشاركة في الدوري العالمي (كراتيه 1 – سري ايه) 16 لاعبا من الأردن، وسيحدد اتحاد اللعبة عدد المشاركين في البطولة لاحقا.
واللاعبون واللاعبات المشاركون والمشاركات في الدوري العالمي للشباب والناشئين وتحت 21 عاما هم: كريم أبو الهيجاء، قاسم العمري، عمر الدويك، سعد الجعفري، حاتم الحراسيس، ليال الجراح، جود الضروس، بتول إبراهيم، بلسم السعايدة، ويارا ناصر، بشرى نوفل، ليمار ومايا ونتالي طوروسيان، وروح ياسين، باسل عثمان، سرين النجار، معين النجار، أحمد السعود، محمد النجار، فارس العمري، عبد الرحمن حيمور، وليد قطامش، هاني رشيد، وأوس سيف.
واللاعبون واللاعبات المشاركون والمشاركات في الدوري العالمي (كراتيه 1 – سري ايه) هم: أحمد أبو هزيم، زكي أبو قاعود، منى الديري، جود الضروس، بشر الفاعوري، أنس الكسواني، سيف بني فارس، لين حرقوص، نور الله ناصر، عبدالله وعبيدة كريك، يوسف نوفل، وسيم سلامة، أحمد شديد عمر شقرة، وأحمد صبيح.
يطمح اتحاد الكراتيه إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في العام الحالي، وبعد سلسلة من الإنجازات الخارجية، حيث عادت "الكراتيه الأردنية" أول من أمس، بميدالية برونزية في الجولة الافتتاحية للدوري العالمي عن طريق لاعب المنتخب الوطني للكراتيه، عفيف غيث في وزن تحت 67 كغم.
كما وضع المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري محمد إبراهيم، خطة تدريبية لرفع قدرات اللاعبين فنيا، ومساعدتهم من خلال الاحتكاك، على تحقيق إنجازات أكبر على الصعيد الدولي، حيث يعمل وجهازه التدريبي باحترافية عالية، ما يؤثر إيجابيا على اللاعبين في البطولات من الجوانب كافة، وتوفير بيئة تنافسية مناسبة للاعبين، كما يوفر المركز الأولمبي لإعداد اللاعبين أجواء مناسبة تسهم في إعداد اللاعبين.
وقال مدير اتحاد الكراتيه مصطفى الفاعوري لـ:"الغد: "حقق لاعب المنتخب الوطني عفيف غيث، إنجازا جديدا للكراتيه في الجولة الأولى من الدوري العالمي، الأمر الذي سيرفع رصيده من النقاط في التصنيف الدولي، وشارك المنتخب الوطني في البطولة بأربعة لاعبين بعد توقف لمدة شهر ونصف تقريبا، كما أن الإصابة التي تعرض لها لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عبد الرحمن المصاطفة في الدورة الآسيوية، حرمته من المشاركة في البطولة، كما حرمته من المشاركة في بطولة العالم العام الماضي".
وأضاف: "على طاولة اللجنة المؤقتة للكراتيه بطولات مهمة، للبث في المشاركة فيها كبطولة العالم للشباب َ"الدوري العالمي"، إضافة إلى بطولات مهمة على الصعيدين الآسيوي والعربي، ونتطلع إلى البقاء في المقدمة وتحقيق إنجازات مميزة، وتشتمل الخطة الاستراتيجية للكراتيه العام الحالي، على إقامة بطولة محلية وتصفيات للمنتخبات الوطنية ودورات للمدربين والحكام".

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