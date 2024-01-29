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الفحيص والأرثوذكسي يواجهان نجوم الأردن والأهلي بـسلة الناشئات اليوم

1/29/2024 2:39:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – تنطلق اليوم منافسات الجولة الأولى من ذهاب المرحلة الثانية لدوري الناشئات تحت 14 سنة لكرة السلة بإقامة مباراتين، حيث يحل فريق نجوم الأردن ضيفا على فريق الفحيص في صالته عند الساعة 5:30 مساء، فيما يستقبل الأرثوذكسي نظيره الأهلي في صالته وبالتوقيت نفسه.
وتأهلت الفرق الأربعة للدور الثاني من البطولة المحلية بعد تصدر الفحيص ترتيب فرق مجموعته الأولى بـ"العلامة الكاملة" برصيد 12 نقطة، يليه الأهلي ثانيا برصيد 10 نقاط، كما تأهل الأرثوذكسي متصدرا عن فرق مجموعته الثانية برصيد 12 نقطة، يليه فريق نجوم الأردن ثانيا بـ10 نقاط.
وودعت فرق، نجوم الأرثوذكسي والأقصى والإنجليزية وجرش، دوري الناشئات من محطته الأولى بعد حلول الفرق الأربعة في المركزين الثالث والرابع بين ترتيب فرق مجموعتيهما.
وفي بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة، تغلب فريق غزة هاشم على فريق بيت ايدس بنتيجة (52-48)، في لقاء مؤجل جمعهما أول من أمس بصالة الحسن للشباب في إربد، وبرز فيه لاعبه مؤمن ابو سمهدانه بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 20 نقطة و12 متابعة وتمريرة وستيل وبلوك شوت بفاعلية 25.
وحافظ بيت ايدس على مركزه الرابع بين ترتيب فرق مجموعته الثانية برصيد 6 نقاط، متقدما على فريق غزة هاشم بأفضلية فارق السلات المسجلة في المواجهات المباشرة، والذي جاء خامسا بالرصيد النقطي نفسه، في المجموعة التي يتصدرها اتحاد عمان برصيد 10 نقاط، يليه فريق الإنجليزية ثانيا بـ8 نقاط، والرياضي ثالثا برصيد 6 نقاط.
وضمن بطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة، تغلب اتحاد عمان على نجوم الأردن (64-16)، في لقاء برز فيه لاعبه زيد حماد بتسجيله 18 نقطة و7 متابعات وسرقتين للكرة بفاعلية 22. وتغلب الأرثوذكسي على نشامى الرياضي (94-49)، في لقاء برز فيه لاعبه هاشم خضر بتسجيله 14 نقطة و9 متابعات و6 تمريرات وستيل بفاعلية 29، فيما تغلب نجوم الإنجليزية على الجبيهة (57-55) في لقاء برز فيه زيد حداد من جانب نجوم الإنجليزية بتسجيله 13 نقطة و6 متابعات وتمريرتين و4 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 16.
ويتصدر اتحاد عمان ترتيب فرق مجموعته الثانية برصيد 8 نقاط، متقدما على الأرثوذكسي بأفضلية فارق السلات المسجلة، والذي يشاركه الرصيد ذاته، ويأتي فريقا نجوم الأردن ونجوم الإنجليزية في المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد 6 نقاط، ويحتل الجبيهة ونشامى الرياضي المركزين الخامس والسادس تواليا برصيد 4 نقاط لكل فريق.

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