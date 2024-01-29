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نغوي: سنبقى منافسين في الألعاب الجماعية.. ونطمح إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي

1/29/2024 2:39:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – يطمح الرئيس الجديد لمجلس إدارة النادي الأهلي، عوني نغوي، إلى تحقيق مصادر دخل إضافية لـ"الليث الأبيض"، تساعده على الإيفاء بالتزاماته المالية بعيدا عن سياسة "الصرف الهادر" والتسبب بإغراق النادي أو تحميله المزيد من الديون الطائلة، التي يصعب سدادها في الأوضاع الراهنة.
وانتخبت الهيئة العامة للنادي، عوني نغوي، رئيسا جديدا لفترة ولاية تمتد إلى 3 سنوات، وذلك بعد حصوله على 68 صوتا من أصل 111 عضوا عاملا ومسددا لاشتراكاته ممن شاركوا في عملية الاقتراع، علما بأن الهيئة العامة تضم نحو 130 عضوا يحق لهم الاقتراع.
وانتخب كل من: ديما نفش (97 صوتا) ونادر الجدع (76 صوتا)، تيمور شفاقوج (72 صوتا)، سعيد السعيد (72 صوتا)، أعضاء جدد لمجلس إدارة النادي الأهلي، لينضموا إلى الأعضاء السابقين عمر حينا، سمير صوبر، محمود شكاخوا، د.عبدالله شفاقوج، والذين تنتهي عضويتهم مع نهاية العام المقبل.
ويقول نغوي في بداية حديثه الخاص لـ"الغد": "رسمنا الخطوط العريضة للفترة المقبلة، نطمح إلى تحقيق اكتفاء ذاتي خلال السنوات المقبلة من خلال تطوير مرافق النادي وتحسين ملاعبنا وتعزيز الاستثمار فيها لتخفيض نفقات الاستئجار الخارجي"، مؤكدا إعادة تأهيل بركة السباحة لغايات تفعيل الاشتراكات وتنظيم الحفلات.
ويتابع: "قمنا منذ فترة بإعادة تأهيل الصالة الداخلية لخدمة تحضيرات فرق النادي كافة، فضلا عن إنشاء فرق الأكاديميات للاستثمار الرياضي فيها، خاصة المتعلقة بكرة السلة"، لافتا إلى أن مديونية النادي الأهلي تبلغ اليوم نحو 900 ألف دينار، يأتي جزء كبير منها بعد تطوير وتأهيل مرافق النادي.
وحول إمكانية اقتحام دوري السيدات لكرة السلة في الموسم الجديد، يقول نغوي: "لا نفكر بدخول دوري السيدات في الوقت الحالي، نريد الاستثمار باللاعبات الناشئات في النادي وتعزيز مفهوم الانتماء لديهن، خاصة وأن عقود اللاعبات الناشئات تمتد لنحو 3 سنوات مع الفريق، وربما سنكون جاهزين بعد نحو 3 سنوات من الآن للمنافسة في المسابقة الرئيسية للسيدات، خاصة وأننا استقطبنا مدربين على سوية عالية أمثال، عماد السعيد ود. سيرسا نغوي وعنود سروجي، لإعادة البناء والتأهيل لغايات المنافسة".
وفيما يتعلق بملف الرجال، أكد نغوي تكليف العضو الجديد سعيد السعيد بتشكيل لجنة لإدارة نشاط كرة سلة بالنادي، سعيا إلى رسم خريطة الطريق للمرحلة المقبلة، علما بأن الفريق الأول يضم عددا من اللاعبين - الذين جمدت عقودهم الممتدة لموسمين - طبقا لبنود العقد المبرم بين الطرفين مع تجميد مسابقة الرجال لموسم، أمثال: فادي قرمش ومحمود الهزايمة وعلي كنعان ومحمد غنيم.
ويستطرد: "جزء كبير من مديونية النادي تم صرفه على إعادة تأهيل مرافق النادي، وهذا يجعلنا سعداء لأننا سنتمكن من إعادة المبلغ وتحقيق إيرادات تمكننا من الاستدامة في المستقبل"، مشددا على أن تركيزهم الحالي ينصب على زيادة الاهتمام بالفئات العمرية في مختلف الرياضات التي ينافس فيها النادي".
ويضيف: "سنواصل المنافسة على ألقاب كرة السلة واليد والقدم، لكننا سنضبط عملية الصرف وتجنب تحميل النادي المزيد من الديون، نعيش اليوم عصر الاحتراف، لكننا لا نريد أن نكون ضحية له".
ولدى سؤاله عن الفريق الأول للرجال بكرة القدم، أجاب: "نحتل اليوم مركزا متأخرا في سلم ترتيب دوري أندية المحترفين، لكن لو نظرنا إلى الجانب الآخر، نجد أن نصف الفريق من اللاعبين الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 23 عاما، لدينا رؤية معينة لتفريخ اللاعبين والاعتماد على الشباب بصورة أكبر، لكننا لن نهبط وسنبقى منافسين، ولن نتراجع في أي منافسة نخوضها".
ويحتل الأهلي المركز 11 وقبل الأخير على سلم ترتيب دوري أندية المحترفين لكرة القدم برصيد 8 نقاط، ويشاركه فريقا الجليل وسحاب الرصيد النقطي ذاته.
ووجه نغوي رسالة إلى جماهير الرياضة الأردنية عامة، والأهلي خاصة، قال فيها: "ننافس اليوم في ثلاث ألعاب جماعية، ونسيطر على بطولات كرة اليد وكرة السلة منذ تأسيس النادي مطلع الأربعينيات، كما أن خزائن النادي تستقبل سنويا نحو 5 كؤوس، وسنبقى على الساحة الرياضية منافسين"، متمنيا أن تعود الجماهير لمؤازرة الفريق بكثافة من المدرجات.
ومن الجدير بالذكر، أن الأهلي توج بلقب دوري "CFI" الممتاز لكرة السلة في الموسم الماضي، للمرة الخامسة والعشرين في تاريخه، كما توج بلقب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد للمرة الثلاثين في تاريخه، فضلا عن تتويجه وصيفا لبطولتي كأس الأردن والسوبر.

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