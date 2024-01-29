تضخم البروستاتا.. الأعراض وكيفية التعامل معها؟



لماذا يشعر الرجال بهذا الضغط للتبول؟



تنتج الكليتان البول، ثم تنتقل الفضلات السائلة عبر قنوات تسمى الحالب إلى المثانة التي تشبه البالون المرن لتخزن البول، بحسب تقرير لشبكة "سي أن أن".



وعندما يحين وقت التبول، تنقبض المثانة للمساعدة في إطلاق كل البول المخزن، الذي يخرج عبر مجرى البول الأنبوبي.



في المسالك البولية عند الذكور، يمر مجرى البول عبر جزء من الجهاز التناسلي يسمى البروستاتا ثم عبر القضيب.



والبروستاتا غدة صغيرة تشبه ثمرة الجوز أو كرة الغولف، تساعد على تكوين السائل المنوي. وتوجد تحت المثانة مباشرة.



ويُسمى الأنبوب الذي ينقل البول من المثانة إلى خارج القضيب الإحليل. ويمر هذا الأنبوب من منتصف البروستاتا.



تضخم البروستاتا الحميد



والبروستاتا من الغدد التي تستمر في النمو مدى الحياة في العادة. وغالبًا ما يؤدي هذا النمو إلى تضخمها لدرجة التسبب في ظهور أعراض أو إعاقة تدفق البول. وتسمى هذه الحالة الشائعة بـ"تضخم البروستاتا الحميد".



لا يعرف الباحثون بوضوح ما الذي يؤدي إلى تضخُّم البروستاتا. وقد يرجع ذلك إلى التغيرات في توازن الهرمونات الجنسية كلما تقدم العمر، إذ غالبا ما تكون ملحوظة في سن الخمسين تقريبا.



يمكن لطبيب الأسرة أو المسالك البولية تقدير الحجم من خلال فحص روتيني كما يمكن إجراء تحاليل للبول والدم والتصوير بالموجات فوق الصوتية وغيرها من الاختبارات، نقلا عن الحرة.





قد يؤدي تضخم البروستاتا الحميد إلى أعراض مثل الحاجة المتكررة أو الملحة إلى التبول، والتبول بمعدل أكبر أثناء الليل، أو صعوبة البدء في التبول، وعدم القدرة على إفراغ المثانة بالكامل، كما قد لا يؤدي تضخم البروستاتا إلى أي أعراض.



وبحسب "مايو كلينيك"، فإنه يمكنك اختيار تأجيل العلاج إذا لم تكن الأعراض تعوق حياتك.

ويمكنك بدلاً من ذلك الانتظار لمعرفة ما إذا كانت الأعراض ستتغير أم ستتفاقم، فأعراض تضخم البروستاتا الحميد قد تخف دون علاج لدى البعض.



العلاج



وتشير مايو كلينيك وهي أكبر مجموعة عيادات غير ربحية في العالم، إلى أن تناول الأدوية أكثر طرق العلاج شيوعا لعلاج الأعراض البسيطة إلى المتوسطة لتضخم البروستاتا.



وتتضمن الخيارات بالعلاج بأدوية تعمل على إرخاء العضلات الملساء في عنق المثانة والبروستاتا، مما يجعل التبوُّل أسهل، أو تقليص حجم البروستاتا عن طريق منع التغيرات الهرمونية التي تسبب تضخمها.



لكن إذا لاحظت أي تغيرات في التبول، فعليك استشارة الطبيب، لأنه في بعض الأحيان تكون هناك حاجة للتدخل الجراحي لتحسين الحالة إذا كان تضخم البروستاتا يؤثر على حياتك اليومية. وهو ما حدث مع ملك بريطانيا تشارلز الثالث (75 عاما) الذي قرر إجراء عملية جراحية، بحسب تقرير "سي أن أن".



ويشير التقرير إلى أنه من المهم معرفة أن تضخم البروستاتا الحميد لا يرتبط بسرطان البروستاتا ولا يزيد من خطر الإصابة بالسرطان. ومع ذلك، فإن هذه الحالة يمكن أن تجعل فحص سرطان البروستاتا أكثر صعوبة.



ولذلك، فإن الفحوص المنتظمة، والحديث إلى الطبيب، أمر بالغ الأهمية للحفاظ على صحة البروستاتا.

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