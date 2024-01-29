نجلاء بدر: الفلسطينيون أكثر شعب مكافح شفته في حياتي

وتدعم الفنانة مثل غالبية الفنانين المصريين والعرب بشكل شبه يومي صمود غزة وبطولات الأشقاء الفلسطينيين، التي سيخلدها التاريخ.



ويعرض للفنانة حاليًا في السينمات فيلم ((ليلة العيد)) الذي انطلق أمس في دور العرض، والعمل بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبري، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، هنادي مهنى، محمد لطفي، أحمد خالد صالخ، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.



وفيلم ((ليلة العيد)) تدور أحداثه في اطار اجتماعي، حيث يتحدث عن قهر المرأة بشكل عام، خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا. -وكالات