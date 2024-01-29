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الأكاديمية الدولية للصحة المجتمعية (اياف) وجامعة ابن سينا للعلوم الطبية توقعان مذكرة تفاهم

1/29/2024 2:39:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وقّعت الأكاديميّة الدوليّة للصحّة المجتمعيّة (أياف) يوم الإثنين الموافق 29 كانون ثاني مذكّرة تفاهم مع جامعة ابن سينا للعلوم الطبيّة، و تهدف هذه المذكّرة إلى التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك في الصحة العامة و مواصلة تعزيز الشّراكة بينهما، من خلال الاستثمار في القدرات المميزة والنوعية لدى المؤسّستين، حيث سيعمل الطرفان على مد جسور التعاون في المجالات المتعلّقة بالتعليم والتّدريب والأبحاث ومجالات اخرى مهمة في الصحّة العامّة.
وقد وقّع مذكّرة التّفاهم عن جامعة ابن سينا للعلوم الطبية رئيس الجامعة الاستاذ الدّكتور درويش بدران، وعن الأكاديميّة الدوليّة للصحّة المجتمعيّة (أياف) مديرها التنفيذي الدكتور محمّد رسول الطّراونة وبحضور المدير العام التنفيذي للشبكة الشرق اوسطية للصحة المجتمعية ( الامفنت) الدكتور مهند النسور . وقد أعرب الدّكتور الطّراونة عن اهمية هذا التّعاون مسلطًاً الضّوء على نتائجه المستقبلية في مجال تعزيز خدمات الرّعاية الصحيّة وبناء القدرات للكوادر البشرية في مجال الصحة العامة في الاردن وفي بلدان إقليم شرق المتوسّط واشار ايضا الى ان الاكاديمية ستتيح الفرصة امام الجامعة والطلبة للاستفادة من منصة الاكاديمية الالكترونية التي تمتلك 14 مجال دراسي و32 برنامج تدريبي وما يزيد على 130 مساق تدريبي . كما اعرب الاستاذ الدكتور بدران عن حرص الجامعه على انجاح هذه المذكرة واهمية تعزيز برامج الصحه العامة وضرورة اتاحة الفرصة امام طلبة العلوم الصحية والطبية للاطلاع والاستفادة من تجارب البلدان الاخرى خاصة تلك التي لديها برامج متخصصه في مجال الصحة العامةومذكرات تعاونمشترك مع الاكاديمية الدولية.
وتحدّد مذكّرة التّفاهم هذه مجالات التّعاون لتسهيل وصول الطّلاب والمؤسّسات التعليميّة في بلدان إقليم شرق المتوسّط إلى جامعة ابن سينا للعلوم الطبيّة من خلال شبكة أياف الممتدة اقليما وعالميا. كما تنصّ المذكّرة على تبادل المعرفة الأكاديميّة والخبرة العمليّة بين الطّرفين، والتّعاون ايضا في تطوير الدّورات والبرامج المتخصّصة والمهنيةوالمقترحات البحثيّة المشتركة، اضافة الى تبادل أعضاء هيئة التّدريس والباحثين من الجانبين. وسيعمل هذا التعاون أيضاً على تسهيل برامج التّدريب والتبادل الطلابيّ وتنظيم الفعاليات التعليميّة مثل النّدوات والبرامج الأكاديميّة قصيرة المدّة والاجتماعات الأكاديميّة، مع تبادل الخبرات الفنيّة أيضاً عند الضرورة . علاوةً على ذلك، تهدف كلتا المؤسّستين إلى مواجهة تحدّيات الصحّة العامّة بشكّل فعّال ورفع قدرات الجيل القادم من المتخصّصين في مجال الرّعاية الصحيّة والصحة العامة بالمعرفة والمهارة اللازمين لتلبية المتطلبات الصحيّة الحالية و المستقبليّة.
و تعد الأكاديميّة الدوليّة للصحّة المجتمعيّة (أياف) مؤسّسة تعليميّة غير ربحيّة تختصّ بالتّعليم والتّدريب في مجال الصحّة العامّة والموجّه بشكل احترافيّ والقائم على الممارسة، وتهدف أيافايضا إلى الاستجابة للاحتياجات الحاليّة والمتوقّعة وإقامة شراكات بين دول إقليم شرق المتوسّط وتحقيق الشراكة فيما بينها من أجل رفع مستوى التعليم وبناء القدرات في مجال الصحّة العامّة.

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