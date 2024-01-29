رزان جمّال بطلة فيلم أسد أسود مع محمد رمضان



كانت رزان قد خطفت قلوب المشاهدين في مصر والعالم العربي في آخر أدوارها السينمائية بتجسيدها لشخصية إيميلي ابنة القاضي الإنجليزي التي تقع في حب المناضل المصري أحمد كيرة، وذلك من خلال فيلم كيرة والجن للمخرج مروان حامد، وهو أضخم إنتاجات السينما المصرية، محققاً ثاني أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.

وشاركت رزان في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري، وفازت رزان عن دورها فيه بجائزة أفضل ممثلة في دور مساعد في مهرجان جمعية السينما التاسع والأربعين.



أحدث أعمال رزان جمّال الدرامية مسلسل الثمن الذي يُعرض على منصة شاهد محققاً أعلى نسبة مشاهدة، الذي تجسد فيه دور البطولة أمام باسل خياط، بجانب مشاركتها في الموسم الرمضاني الأخير 2023، لأول مرة كضيفة شرف أمام منة شلبي ضمن أبطال مسلسل تغيير جو الذي عُرض على منصة شاهد، إخراج مريم أبو عوف.



بالإضافة إلى ذلك، كانت رزان جمّال النجمة العربية الوحيدة التي انضمت إلى عالم DC Comics من خلال مسلسل من أعمال نتفليكس The Sandman والذي حقق نجاحًا كبيرًا كأحد أفضل عشرة عروض مشاهدة على Netflix في عام 2022.



اشتهرت رزان جمّال في العالم العربي بتجسيدها لشخصية ماغي في مسلسل ما وراء الطبيعة، من إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري، وهو أول مسلسل مصري ضمن أعمال نتفليكس الأصلية. سبقه مشاركتها في بطولة المسلسل الكوميدي امبراطورية مين مع هند صبري ومحمد ممدوح، ومسلسل أنا مع تيم حسن. والجزء الثاني من مسلسل سرايا عابدين أمام النجمة يسرا وقصي الخولي.



وعلى المستوى العالمي، صنعت رزان اسمًا لنفسها في صناعة السينما العالمية بأدوارها المتنوعة في مشاريع فرنسية وبريطانية وأمريكية، ثلاثة منها شاركت في مهرجان كان السينمائي، وهي Cruel Summer لـ كاني ويست، Une Histoire De Fou لـ روبرت غيديغويان، و Carlos للمخرج أوليفييه أساياس، والذي حصل على جائزة الجولدن جلوب في عام 2011. بالإضافة إلى فيلم الأكشن A Walk Among the Tombstones أمام النجم الأيرلندي ليام نيسون، وإخراج وتأليف سكوت فرانك.