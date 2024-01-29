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مناقشة رسالة الدكتوراه للباحث جهاد القديمات في جامعة العلوم الإسلامية العالمية

1/29/2024 2:39:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نوقشت في جامعة العلوم الإسلامية العالمية أطروحة دكتوراه بعنوان (أثر إدارة المواهب في التميز المنظمي: الدور المعدل للتحول الرقمي في شركات التأمين الأردنية) The Impact of Talent Management on Organizational Excellence: The Moderating Role of Digital Transformational at Jordanian Insurance Companies، للباحث جهاد يونس محمد القديمات.
حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر إدارة المواهب في التميز المنظمي لشركات التأمين الأردنية، بالإضافة إلى توضيح الدور المعدل للتحول الرقمي في تحسين إثر إدارة المواهب في التميز المنظمي لتلك الشركات، واعتمدت الدراسة أربعة أبعاد لإدارة المواهب وهي:
. جذب المواهب
. وتطوير المواهب
. والاحتفاظ بالمواهب
. وإدارة أداء المواهب

إضافة إلى خمسة أبعاد للتميز المنظمي هي:
تميز الاستراتيجيـة
وتميز القيـادة
وتميز المرؤوسيـن
وتميز الهيكـل التنظيمـي
وتميز الثقافـة المنظميـة

وتم إجراء الدراسة على عينة مكونة من (206) مدير في الوظائف الإدارية العليا والوسطى في شركات التأمين الاردنية وعددها (20) شركة، وقد تم الاعتماد على أسلوب العينة العشوائية الطبقية المتناسبة، كما تمت الاستعانة بمجموعة من الأساليب الاحصائية لتحليل بيانات الدراسة ومنها الانحدار الخطي البسيط والمتعدد، والانحدار الهرمي، وباستخدام برنامج (SPSS).
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: بأن هناك مستويات أهمية متوسطة لإدارة المواهب، ومستويات أهمية متوسطة للتميز المنظمي، وكان مستوى التحول الرقمي خلال الدراسة مرتفعاً، كما وأشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك أثر ذو دلالة إحصائية لإدارة المواهب في التميز المنظمي بنسبة (75.5%)، وأن هناك دور للتحول الرقمي في تحسين أثر إدارة المواهب في التميز المنظمي بنسبة (9.8%).

أما فيما يتعلق بتوصيات الدراسة فقد كانت على النحو التالي:
اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطوير المواهب وذلك من خلال عقد دورات تدريبية متنوعة تنمي مهارات وقدرات المواهب ضمن خطة سنوية وفقا لاحتياجاتهم، ودراسة وتحليل ومعالجة الأسباب التي تدفع المواهب لترك الشركة إلى شركات منافسة، واستخدام افضل الوسائل لإدارة أداء المواهب، بالإضافة الى تعزيز دور القيادة في شركات التأمين الأردنية وتوضيح خطوط السلطة والإجراءات، وتبني هياكل تنظيمية مرنة لتحسين استجابة الشركات للتحولات والتغيرات، واعتماد خطة لاستقطاب الكفاءات الرقمية، والاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز البنية التحتية اللازمة للتحول الرقمي.
وبعد انتهاء المناقشة اوصت اللجنة بمنح الطالب جهاد يونس محمد القديمات درجة الدكتوراه في إدارة الاعمال، حيث تشكلت لجنة المناقشة من كل من: الدكتور خالد خلف اللافي / رئيساً، والأستاذ الدكتور سامر موسى بركات / عضواً خارجياً، والأستاذ الدكتور سامر فواز الهواري / عضواً، والأستاذ الدكتور شاكر جار الله الخشالي / مشرفاً.


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