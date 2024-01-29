تناول أعواد الأسنان.. ظاهرة غريبة تنتشر بكوريا الجنوبية









مشهد من فيديو لأحد الشباب في كوريا الجنوبية يتناول أعواد الأسنان المقلية (يوتيوب)





في مقاطع الفيديو التي تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية الأفراد وهم يقلون أعواد الأسنان بحيث تبدو مشابهة للبطاطس المقلية. وعلى عكس أعواد الأسنان الخشبية التي توجد غالباً في الولايات المتحدة، فإن معظم أعواد الأسنان في كوريا الجنوبية مصنوعة من نشا الذرة أو البطاطس الممزوج بالسوربيتول، وهو مسحوق يحتوي على سكر كحولي مستخرج من سكر الغلوكوز.

وتعد أعواد الأسنان الكورية الجنوبية قابلة للتحلل وتذوب في الماء، وغالباً ما تحتوي أعواد الأسنان أيضاً على ألوان طعام خضراء تضاف إليها وكثيراً ما تستخدم في المطاعم، حسبما أفادت مجلة ((تايم)) الأميركية.



وازدادت مقاطع فيديو ((موكبانغ))، التي تظهر عدداً من مقدمي المحتوى وهم يتناولون كميات زائدة من الأطعمة الغريبة أو غير العادية، بشعبية كبيرة في كوريا الجنوبية في السنوات الأخيرة. ويعد ظهور أعواد الأسنان المقلية على وسائل التواصل الاجتماعي أحدث مثال على مقاطع فيديو ((موكبانغ)).



في عام 2018، حاولت حكومة كوريا الجنوبية فرض لوائح على مقاطع الفيديو هذه لمنعها من تشجيع الإفراط في تناول الطعام والإضرار بالصحة العامة. -وكالات