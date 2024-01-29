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هل تريد التخلص من إدمان الهاتف الذكي؟.. جرب هاتفا بدائيا

1/29/2024 2:39:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان -الغد - تحدثت كاتبة أميركية في صحيفة "نيويورك تايمز" تُدعى كشمير هيل عن تجربتها مع تغيير هاتفها الذكي إلى هاتف بدائي لمدة شهر بهدف الحد من إدمانها على الهاتف الذي كانت تقضي في استخدامه أكثر من خمس ساعات في اليوم.
وذكرت الكاتبة أن ندمها الأكبر في عام 2023 كان علاقتها بهاتفها الذكي الذي كان يسجل بانتظام وقت شاشة يفوق خمس ساعات يوميا، وهو وقت تقضيه في العديد من الأنشطة المهمة مثل: العمل، والرسائل النصية العائلية، وقراءة الأخبار ومراسلة الأصدقاء البعيدين.. لكن هذا النشاط كان مصحوبا بشكل متزايد بنوع من الندم المزعج الذي يرتبط بالسلوك غير الصحي.
وقالت الكاتبة: إنها قررت أن تُحدث تغييرا كليا في شهركانون الأول (ديسمبر) 2023، وذلك بالتخلي عن هاتف آيفون 15 الذي تبلغ قيمته 1300 دولار مقابل هاتف أوربيك الذي تبلغ قيمته 108 دولارات، وهو هاتف قابل للطي لا يمكنه سوى إجراء مكالمات هاتفية وإرسال رسائل نصية، وفق ما نشر على موقع "الجزيرة نت".
وأشارت الكاتبة إلى أن الأبحاث تؤكد ذلك، إذ أظهرت إحدى الدراسات أن مجرد تحويل الهاتف الذكي إلى وضع الشاشة الرمادي ساعد الأشخاص على تقليل الوقت الذي يقضونه أمام الشاشة بنسبة 18 %.
وأضافت أن مستوى الملل في هاتفها البدائي القابل للطي كان مطمئنا، فقد كانت شاشته الرئيسية صغيرة ومملة، وكتابة أي شيء أطول من جملتين يتطلب قدرا هائلا من الضغط على الأزرار؛ لذلك استبدلت الرسائل بالاتصال، وكانت هذه مشكلة لأن معظم الناس لا يريدون أن يعمل هاتفهم كهاتف مكالمات. وعندما قام الأصدقاء والعائلة بالرد على الهاتف، كانت المحادثات أعمق بكثير من مجرد تبادل الرسائل النصية، وتكون العواطف كلها واضحة ومباشرة فلا يوجد رمز تعبيري معقد تحتاج لفك شفرته.
سلبيات ولكن
أظهر استطلاع أجرته مؤسسة بيو للأبحاث عام 2021 أن 31 % من البالغين أفادوا بأنهم "متصلون بالإنترنت بشكل شبه دائم"، وهو أمر لم يكن ممكنا إلا بسبب وجود الهاتف الذكي.
وردت الكاتبة على سؤال من أحد الزملاء "هل تشعرين بأنك أقل اطلاعا؟"، بالقول: إن ذلك ليس حقيقيا حيث وصلت المعلومات إليها، ولكن بشكل أقل سرعة، وذلك من خلال جهاز الحاسوب الخاص بها الذي يعرض المواقع الإخبارية والنشرات الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي.
ورغم كل التحديات، تمكنت من التخلي عن الهاتف الذكي خلال الشهر. لقد كان من المريح أن تفصل عقلها عن الإنترنت بشكل منتظم ولساعات في المرة الواحدة، الأمر الذي مكنها من قراءة أربعة كتب والقيام برحلات طويلة مع زوجها، والتحدث خلالها بدلا من الاستمرار في عوالم صوتية منفصلة مع الإيربودز. لقد شعرتْ أن لديها المزيد من الوقت والمزيد من السيطرة على ما يجب فعله به.
وبعد نحو أسبوعين، لاحظتْ أنها فقدت "رعشة الإبهام"؛ وهي رغبة جسدية في التحقق من الهاتف في الصباح، أو عند الوقوف في إشارات المرور، أو انتظار المصعد، أو في أي لحظة فراغ أخرى.
وقالت الكاتبة إن زوجها لاحظ أن "وجهها أصبح أقل إرهاقا"؛ حيث كانت تعاني من الاستيقاظ في منتصف الليل، بينما لم يكن يحمل هاتفها القابل للطي أي إغراءات في منتصف الليل؛ لذلك تحسن نومها بشكل كبير.
وأضافت الكاتبة أن رغبتها في مشاركة كل لحظة لطيفة مع بناتها على إنستغرام تلاشى على مدار الشهر؛ حيث يمكنها فقط الاستمتاع بتلك اللحظات بدلا من محاولة التقاط صور من أجل الآخرين، كما أن دائرتها الاجتماعية تقلصت لهذا الشهر، حيث لم ترسل مجموعة كبيرة من الرسائل النصية "سنة جديدة سعيدة"، إذ كان من الصعب جدا القيام بذلك باستخدام هاتفها البدائي القابل للطي.
وبينت الكاتبة أنها بقدر ما أحبت حياتها في استخدام الهاتف البدائي القابل للطي وإعادة الضبط الذهني التي يوفرها، اعتقدت أنها قد تطرد من العمل إذا فشلت في الرد في الوقت المناسب على رسائل سلاك ورسائل البريد الإلكتروني بنفس القدر الذي كانت تفعله خلال الشهر.
ونقلت الكاتبة تصريحات كاميل كارلتون مديرة السياسات في مركز التكنولوجيا الإنسانية، وهي منظمة غير ربحية في كاليفورنيا أسسها موظفون سابقون في مجال التكنولوجيا لرفع مستوى الوعي بشأن الآثار السلبية لأنواع المنتجات التي يعملون عليها: "لقد بدأ المزيد والمزيد من الناس يرون أن هذه المنصات، وهذه المنتجات مصممة عمدا للإدمان". وقارنت كاميل كارلتون الهواتف الذكية وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي بالوجبات السريعة والتبغ، واقترحت أن يقوم المشرعون بتنظيم تصميم هذه المنتجات لحماية صحتنا.

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