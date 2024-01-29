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سوء الظن بالآخرين.. حينما تصبح الكلمات والتصرفات في مرمى التبرير

1/29/2024 2:39:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ربى الرياحي عمان- أن تسيء الظن بالآخر يعني أن تضع كلماته وتصرفاته كلها في دائرة الشك والاتهام، وهو عليه أن يبقى مضطرا للتبرير طوال الوقت مدافعا عن نفسه وحقيقة نواياه. يعيش الإنسان مرحلة صعبة حينما يفهم بشكل خاطئ وتؤخذ أقواله وأفعاله إلى معانٍ لم يقصدها وحتى لم يفكر بها، ما يجعله دائما في مرمى التبرير لأنه في موقع المتهم مهما قدم من شرح ومبررات.
العيش وسط أشخاص يشككون بكل شيء حولهم ويفهمون كلام الآخر وفقا لتحليلاتهم وأوهامهم، هو ما عانت منه مي حسين (30 عاما)، لكنها وصلت لنتيجة بأن تترك الأمور كما هي، فمن يحمل لها المحبة والود سيفهمها، أما من يضمر لها الخبث ويتصيد أخطاءها لن يغير من فكره أي تبرير، لافتة إلى أنها تصالحت مع حقيقة أن الناس يشكون حتى بالنوايا الصادقة وأن التبرير لن يغير شيئا، وخاصة إذا كان الطرف الآخر لا يحكم عقله وضميره بل خاضع لأفكار وهواجس ليست موجودة إلا في خياله.
بينما محمد (41 عاما)، يجد أن التبرير لا يكون على كل شيء ولكل الناس، في بعض المواقف قد تكون غامضة تحتاج لتوضيح، فسوء الظن، كما يقول، يصبح مرضا خطيرا عندما نرفض أن ننظر إلى النوايا الطيبة في كلام الآخر أو حتى تصرفاته، فلا نذهب بتفكيرنا إلا للمعنى السيئ.
ويبين أن كل شخص يجب أن يفترض النية الحسنة في الآخر إلى أن يثبت العكس، وبعيدا عن التوهم وأن الحكم على الأمور ليس من باب المحبة أو الكراهية بل يكون استنادا للحقائق.
يشعر الكثيرون بالخيبة، ويتساءلون: لماذا يساء فهمنا؟ هل لأننا نتصرف على طبيعتنا من دون تصنع.. أم لأننا نظن أن الجميع مثلنا فنتصرف ونحن على ثقة بأننا سنفهم بشكل صحيح وأن نيتنا الطيبة ستكون الفيصل؟
ويبين الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة، أن سوء الظن يعود لأسباب نفسية واجتماعية يعيشها الفرد خلال حياته اليومية، فتتكون لديه صورة سلبية عن المجتمع، وبالتالي ينظر لكل موقف أو كلمة بنية سيئة، فهو لا يرى من الآخر إلا هذا الجانب، ولذلك فكل ما يصدر عن الآخر يسيء له شخصيا.
ويشير إلى أن الشخص عندما يصل إلى مرحلة الشك في كل النوايا حوله يتحول إلى شخصية انطوائية وغير متفاعلة حادة في طباعها وردود أفعالها، وهؤلاء الأشخاص يشكلون عبئا على أنفسهم وعلى من حولهم، فيرون أنهم الصواب دائما وأن كل ما يفكرون به تجاه الآخر حقيقي، وهذا ما يجعلهم غير مرنين في التعامل.
ووفق مطارنة، فإنه بالوضع الطبيعي يمكن أن نشك في بعض التصرفات والكلمات وتلتبس علينا الأمور بشرط أن تبقى ضمن الحدود، لكن المشكلة الحقيقية تكون عندما يساء الظن بكل شيء ويصبح الشك أسلوب حياة هنا يتحول إلى مرض نفسي يتوجب العلاج.
ويتسبب سوء الظن بحالة من الانزعاج وعدم الاستقرار سواء في الأسرة أو في الصداقة أو حتى في بيئة العمل، لذا لا بد من مواجهة الشخص بأن تشكيكه في كل شيء وإجبار الآخر على التبرير دائما أمر في غاية الخطورة وقد يؤدي أحيانا إلى قطع العلاقات وتشويه كل ما هو جميل.
وتنوه خبيرة علم الاجتماع فاديا إبراهيم إلى أن سوء الظن من الأمراض الفكرية والشعورية التي تفكك وتهدد العلاقات الاجتماعية وتهدد أيضاً الحياة الأسرية، فالأصل في التفاعل والتواصل الاجتماعي أن يقوم في الأساس على الثقة، فالقاعدة الأساسية تقول "أن نفرض بالأساس حسن النية تجاه الآخرين وأن ينبثق تعاملنا وسلوكنا من هذا المنطلق حتى يثبت لنا العكس بالدلائل والبرهان وليس بالشك والتخيل أو السماع للآخرين أو الحكم عليهم لنزوة أو خطأ نتيجة ظروف معينة".
والظن هو حالة سيكولوجية ومن اضطرابات الشخصية التي تدفع بعض الأشخاص لسلوكيات خاطئة نتيجة وجود الأفكار والهواجس غير المنطقية في أذهانهم عن الآخرين. وغالباً ما تدفعهم لظلم وأذية الآخرين وخسارة الكثير من علاقاتهم الاجتماعية.
وبحسب إبراهيم، فإن الظن لا يولد إلا المشاعر السلبية مثل الشك والقلق والتوتر والخوف والغضب والكره للآخرين، فيعيش الشخص صاحب الظن السيئ في دائرة التعب وعدم الاستقرار والاتزان العاطفي والاجتماعي تجاه الآخرين، ويؤثر سلباً على حياته وعلى من حوله وقد يخسر أقرب الناس له.
ومن أسباب سيطرة سوء الظن على بعض الأشخاص؛ البيئة والتربية الأسرية التي عاشوها، فغالباً ما تربوا في أسر لا تثق بالآخرين وتسيء الظن بهم وتتحدث بسوء عن الآخرين أمام أبنائهم.
لذلك، تؤكد إبراهيم أن التجارب الشخصية والصدمات العاطفية والاجتماعية قد تفقد الشخص الثقة بالآخرين بشكل مطلق، ويصبح لديهم انطباع عام سلبي عن الجميع، كذلك ضعف الشخصية أو قوة الشخصية الزائدة التي تأخذ أصحابها لحالة من عدم التوازن الفكري والشعوري تجاه الآخرين.
ومجتمعيا، ترى إبراهيم أن مرافقة رفاق السوء قد تدفع الفرد إلى مزيد من سوء الظن والشك والعدوانية تجاه الآخرين. أما آثار سوء الظن فهي كثيرة تضر بالفرد نفسه وبالمجتمع ككل، ويؤدي بصاحبه إلى فقد الكثير من علاقاته ويوصله إلى حالة من العزلة الاجتماعية، ويصبح غير مقبول أو مرغوب به في محيطه.
وبأبعاد أخرى، تلفت إبراهيم إلى أن سوء الظن يؤثر في إنجاز الفرد وعمله ودوافعه للتقدم والتطور، إذ يهدر طاقاته في ظنونه بالآخرين والبحث عن أخطائهم وتصيدها للإيقاع بهم، كذلك نشر الحقد والكراهية والغيرة المرضية والحسد وانتفاء عنصر الثقة بين الناس، وكلها من آفات النفس التي تدمر المجتمع وتجعل أفراده بعيدين عن بعضهم بعضا وتقطع أواصر المودة والرحمة بينهم.
وللتخلص من سوء الظن، تنصح إبراهيم بضرورة أن يعتاد الشخص على مهارات التفكير الإيجابي، ومحاولة التخلص من المشاعر والأفكار السلبية واستبدالها بأفكار ومشاعر إيجابية وتقوية مهارات الذكاء الاجتماعي من خلال قراءة الكتب أو مشاهدة الفيديوهات والاستعانة بمدربي المهارات الحياتية، وتغيير نمط الحياة الذي يسبب القلق والتوتر ويشحن الإنسان بالأفكار السلبية.
وأخيرا، من الأهمية بمكان البحث عن الأوساط والبيئات الاجتماعية الإيجابية التي تعطي مزيدا من الدعم والمساندة الاجتماعية، وفي حالات وجود سوء الظن المرضي، ينبغي التوجه فوراً لمختص أو طبيب نفسي لتلقي العلاجات اللازمة.

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