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ملكاوي يعاين الوجود والوعي في كتاب جديد

1/29/2024 2:39:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لعله ما من سؤال أخذ من حيز التفكير الإنساني مثلما أخذه سؤال الوجود. فمنذ أن وعي الإنسان على وجوده الفعلي كائنا عاقلا، قادرا على إحداث التغيير في نفسه والمحيط، وعلى إحراز التقدم، واجه سؤال "علة الوجود".
لكن السؤال الذي بدأ بصيغ بدائية في "طفولة البشرية"، أوجد أيضا في موازاته "أجوبة بدائية"، حاولت إيجاد الإجابة. في تلك الفترة "اخترع" الإنسان الديانات البدائية، والتي تأسست في مجملها على "مبدأ الخضوع" للأقوى، بما فيها الظواهر الطبيعية والكائنات، والظواهر غير المفسرة في حينها.
تلك التغيرات البنيوية في سياق التاريخ البشري، جاءت في الأساس للتعبير عن فكرة تحقيق "العدالة المؤجلة"، والتي يتم "تعليقها" إلى "حياة أخرى".
لكن هذا الفكر الذي ظهر في الأزمنة السحيقة، تبعته ديانات كبرى، وسياقات فكرية طورت من ذلك التصور البدائي في تلك التجمعات، وقادت السياقين الثقافي والفلسفي خلال قرون طويلة، وشكلت مدارس عديدة بإجابات غير قاطعة، ليظل السؤال مثار بحث واجتهاد حتى اليوم، فـالـ"الوجودية" تقر بـ"تعدد الحقيقة"، وأنه لا يمكن لإجابة واحدة فقط أن تحسم الجدل، خصوصا حين نتحدث عن صيرورة الإنسان بما هو جماعة، وعن تطوراته خلال رحلة الإنسانية من العصور السحيقة إلى اليوم.
حتى في عصر ما بعد النهضة، ومع تأسيس الفلسفة الوجودية بواسطة الدنماركي سورين كيركيغارد، نرى أن المفاهيم تتغير بينه وبين تابعيه ممن أضافوا إلى هذه الفلسفة مثل مارتن هيدغر، وفي ما بعد جان بول سارتر. ففي الوقت الذي ذهب فيه كيركيغارد إلى فلسفة الدين و"الواقع الملموس" للخروج بتصور حول علة الوجود الإنساني، نقل هيدغر الجدل إلى داخل الوجود الإنساني نفسه ومظاهره العديدة، من خلال "علم تجريد الوجود"، أو ما يدعى بـ"الأنطولوجيا" أو "الكينونة". ثم جاء سارتر ليعلق علة الوجود بوعي الحرية، أي أن الإنسان لا يكون موجودا من دون الوعي بوجود الحرية، ليربط ذلك باستخدامها الواعي.
في هذه السياقات، وفي محاولة للإضافة إلى الخبرة البشرية في سياق واحد من أكثر الأسئلة تعقيدا، يأتي كتاب "الحرية: مقاربة فلسفية لمفهومي الحرية والسعادة"، للباحث الدكتور هاني ملكاوي، والذي يطرح الأسئلة السهلة المعتادة: كيف جئنا للحياة، لماذا جئنا، ما المطلوب منا، وماذا بعد الحياة؟، والتي أجبرت الإنسان حتى اليوم على أن يقر بعجزه "العلمي" عن تقديم إجابات شافية لها.
في بحثه عن تفاعل السياق الإنساني مع هذه الأسئلة، يميز الباحث بين فريقين، الأول النخبة التي تعاطت معها على أنها أسئلة عميقة تحتاج إلى دراسات في "العلة" والهدف، ولم تأخذ أي إجابات جاهزة في هذا السياق، وإنما حاولت تطوير الأسئلة نفسها لتشمل جوانب الوجود البشري من أجل أن تكون صورة أقرب إلى الحقيقة. والفريق الثاني الذي يستند إلى الإجابات التي عاشت آلاف السنين، والمستندة إلى التراث، تماشيا مع سكيولوجيات الأكثرية، ومبادئ تحقيق الطمأنينة والعدالة المؤجلة، بما تشمله من مفاهيم واسعة، تدخل هي الأخرى من باب فلسفة الوجود الإنساني نفسه، لكن كما هي سياقات، وليس كما هي أجوبة عن الوجود وسببه!.
وفي الوقت الذي يعتري فيه الشك الفريق الأول أمام كل جواب مستحدث، يتراكم في مجال هذا البحث الضخم، نرى الفريق الثاني يعتنق أجوبة تتسم بـ"اليقينية" و"النهائية"، وحتى أنه يعمد إلى "النقل" في كثير من المواضع لإثبات وجهة النظر التي يتخذها، والتي غالبا ما تحتاج إلى العقل.
في المقابل، يلجأ الباحث إلى طرح "سؤال الحضور، الذي جعله مكافئا وموازيا لـ"الطموح" و"تحقيق الذات". يقول الكاتب: "سؤال الحضور، هو عندما يجد الإنسان نفسه مطالبا بأن يبني حضوره النفسي، والاقتصادي، والسياسي، والمهني، والاجتماعي وجميع أشكال الحضور الأخرى التي تتطلبها الحياة (...) إذ يجب على الإنسان الاشتغال وبقوة على جميع أشكال حضوره في هذه الحياة، ليضمن حياة مستقرة غنية تؤهله إلى ترك بصمة خاصة به تؤشر إلى حضوره المميز في هذه الحياة".
في سياق هذه المقولة، نجد أن المبعث الأساسي هي "الحاجات"، وربما تكون نظرية إبراهام ماسلو في "الدافع البشري"، وهرمه، أفضل ما يعبر عنها، من خلال تسلسله في إيراد الاحتياجات، والتي تبدأ بالفسيولوجية، والأمان، والاحتياجات الاجتماعية، ثم يذهب بعد ذلك لتحقيق "الاحتياجات الفوقية" التي تشمل التقدير، وتحقيق الذات.
سؤال الحقيقة طرح آخر للباحث من خلال كتابه، وهو يمتلك التعقيد نفسه الذي يمتلكه سؤال الوجود. مفكرون عديدون ربطوا بين السؤالين، وأقروا أنهما سؤال واحد، إذ إن غاية الإنسان الأولى هي معرفة "حقيقة" علة الوجود. وفي الوقت الذي اجتهد فيه مفكرون كثيرون في محاولة تشكيل الوعي الملائم للتصدي لإجابة السؤال، اعتبر آخرون أن الوعي، وحده، لا يقود إلى الحقيقة بالضرورة، وأن المعرفة المتحققة، حتى عن طريق الوعي، قد تدخل "بواعث انفعالية" في تشكلها.
لكن الأمر سيكون أكثر تعقيدا من وجهة نظر الفلسفة، فالحقيقة شرط للمعرفة، وإذا "كان الاعتقاد غير صحيح، فإنه لا يمكن أن يشكل معرفة". إن سؤالا مثل: ما هي الحقيقة، وما الذي يجعلها حقيقة، يبدو بسيطا جدا، لكنه ينطوي على كم كبير من الجدل. وفي الوقت الذي تستفيد فيه "نظرية المراسلات" من "الفلسفة التحليلية"، حين تقترح أن الحقيقة "هي أن ما نؤمن به أو نقوله يكون صحيحا إذا كان يتوافق مع ما هي عليه الأشياء في الواقع، أي مع الحقائق، يأتي البولندي ألفريد تارسكي ليقرن الحقيقة بمبادئ الرياضيات، وبشروط صحة الجملة، فمقولة "العشب أخضر"، تتبنى نموذجا قائما يمكن الاستدلال عليه، لتتطور فيما بعد، حسب السياقات، إلى اعتبار أن "ما هو موجود هو حقيقة".
لكن مقولة مثل، هذه ربما تشكل "فخا" للحقيقة نفسها، فمصطلح "موجود" يعني الوجود العياني المحسوس، إذن، وماذا عن الوجود غير المحسوس؟ كيف يمكن إثبات "الحقيقة" من دون وجود نموذج للمطابقة؟.
وفي سعيه لبحث جذور الحقيقة، يستعرض الكاتب هاني ملكاوي "المعارف ودرجات ثبوتها"، كالعلوم الطبيعية التجريبية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والعلوم العقلية والمنطقية، وعلم الميتافيزيقيا. وفي الوقت الذي يطرح ثبوت العلوم بالتجربة، فهو يتبنى ثبوت حقيقة ميتافيزيقة "الخالق"، بالاعتماد على "الحدس" و"الفطرة"، وهي مما يقول إنها لا تحتاج إلى دليل وحجة وبرهان.
في هذا المفهوم، يتبنى الكاتب عن سياقات "نظرية المعرفة" عند الإمام أبو حامد الغزالي، والتي عبر عنها بوضوح في كتابه "المنقذ من الضلال"، بالقول: "الشك يوصل إلى الحق"، محددا قاعدتين لـ"نظرية المعرفة" الخاصة به: الحدس الصوفي "الفيض"، والاكتساب، ففي حين تكون الأولى "ربانية"، فإن الثانية يتم اكتسابها بالتعلم. ورغم أهمية النظرية التي أتى بها الغزالي، واستفاد منها ديكارت فيما بعد "نظرية الشك"، إلا أن "إثباته" في نظرية المعرفة بذاتها لم تكن موقع ترحيب أو إجماع، خصوصا من قبل الفيلسوف ابن رشد، والذي قدم نقدا لاذعا لها.
الكتاب يعتبر إضافة للجدل الفكري، والذي تتأسست عليه المعرفة بمجملها.

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