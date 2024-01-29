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ميادة الصعيدي تصدر كتابا يحاكي تجربة جلال برجس الروائية

1/29/2024 2:39:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صدر عن دار "عندليب للنشر والتوزيع" السودانية، للناقدة الدكتورة الفلسطينية ميادة أنور الصعيدي" كتابًا نقديًا بعنوان "جماليات المفارقة في الرواية العربية المعاصرة روايات جلال برجس أنموذجاً"، والذي قدم له البروفيسور، محمد عبد الله سليمان.
وقالت الصعيدي: "إن إصدارها لهذا الكتاب عن تجربة الأردني جلال برجس الروائية في هذا الوقت، يشكل تحديًا لكل ما يحدث في غزة من تنكيل، وقتل، وإبادة جماعية، ويأتي في سياق قوة الكلمة التي تنتصر للإنسان".
وأضافت الصعيدي، أنها واكبت تجربة برجس منذ روايته الأولى مقصلة الحالم، انتهاء بروايته دفاتر الوراق، وأنجزت عنها عددًا من المقالات والأبحاث، ورسالة ماجستير، ورسالة دكتوراه. وتكللت إنجازاتها بأن أصدرت كتابها النقدي حول روايات جلال برجس.
وقالت الصعيدي في صفحتها على "فيسبوك" حول صدور كتابها الذي يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذه الأيام: "مع بزوغ كل فجر أنظر للمرآة وأكرر مقولة جلال برجس: (الأوجاع ضباع لا يطردها غير جسارة الضوء وضوء الجسارة)؛ فعلى نهجها أسير، رغم القصف، واشتداد الأزمات؛ كي أطرد الألم والظلم، ولأثبت أنني جديرة بأن أكون ابنة هذه البلاد الأبية العزيزة أهلها".
من جانبه قال الروائي جلال برجس: "إن صدور هذا الكتاب بمثابة دعوة للحياة، رغم دعاة الموت والإبادة، وهو إشارة بليغة إلى أن الفلسطيني، ثابت كالأشجار في بلاده". وأضاف برجس؛ أن صدور هذا الكتاب حول تجربتي الروائية خطوة مهمة، وإضافة عميقة للمكتبة العربية. وقال: "إن الدكتورة ميادة الصعيدي من المبدعات العربيات العصاميات، وقد عملت على إيجاد مكانة لها في الساحة الثقافية العربية، رغم قسوة الظروف، التي تعلوها الآن آلات الحرب، والدمار، ومحاولات التهجير".
ويذكر أن د. ميادة أنور الصعيدي، باحثة متخصصة بالدراسات النقدية المعاصرة، ومهتمة بالأدب العربي: شعره، ونثره، حصلت على درجة الماجستير في الأدب والنقد بمعدل امتياز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة القدس المفتوحة/ غزة، وتدرس الدكتوراه في الأدب والنقد في جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم بدولة السودان. وهي محكمة في مجلة "التحبير للدراسات اللغوية والأدبية والنقدية" التابعة لجامعة حسيبة بن بو علي الشلف في الجزائر، ومجلة "مقامات للدراسات اللسانية والأدبية والنقدية" التي تصدر عن معهد الآداب واللغات بالمركز الجامعي لأفلو/ الجزائر. صدرت دراستها في الماجستير: "الشعر النسوي الفلسطيني المعاصر.. اتجاهاته الموضوعية والفنية" في كتاب العام 2021.
وجلال برجس، شاعر وروائي أردني نال جوائز عربية وعالمية عدة، مثل: الجائزة العالمية للرواية العربية (بوكر 2021) عن روايته "دفاتر الوراق"، وجائزة كتارا للرواية العربية 2014 عن روايته "أفاعي النار"، وجائزة روكس بن زائد العزيزي للإبداع 2012 عن مجموعته القصصية "الزلزال"، وجائزة رفقة دودين للإبداع 2013 عن روايته "مقصلة الحالم"، "سيدات الحواس الخمس"، كما ترجمت رواياته إلى الإنجليزية، والفرنسية، والفارسية. كما وترجم كتابه "شبابيك مادبا تحرس القدس" إلى سبع لغات حية.

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