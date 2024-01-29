Monday, 29 January 2024 11:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تساؤلات عبد الوهاب المسيري نعيش واقعها اليوم

1/29/2024 2:38:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يوسف عبدالله محمود ليست كل "حداثة" إنسانية المضمون، وليس كل "تحديث" يخدم القيم الإنسانية. هناك حداثة مادية التوجه، لا تلتفت إلى المشاعر الإنسانية. ما يعنيها هي العادات الاستهلاكية المبتذلة التي تلبي نداءات "الغريزة" و"البرستيج".
مثل هذه الحداثة ساقطة، بات الغرب يُسوقها للبلدان النامية ومنها بلداننا العربية والإسلامية. الحداثة الساقطة آخذة في الانتشار، لا يردعها رادع أخلاقي أو مجتمعي. الحبل متروك لها على غاربه.
أعجبني في هذا السياق تعبير للمفكر الراحل د. عبد الوهاب المسيري وهو يشير إلى هذه الظاهرة الشاذة العالمية. يقول المسيري: "إني أرى أن المرحلة الحالية هي المرحلة الاستهلاكية التي بات العالم فيها يتحول إلى سوق ومصنع ونادٍ ليلي!". تساءلت بيني وبين نفسي: لماذا خلع هذا المفكر مثل هذه الصفات على عالم اليوم!؟ هل كان مغالياً، أم أنها الحقيقة التي عبّر عنها؟
"العالم تحول إلى سوق ومصنع وناد ليلي" هذا ما توصل إليه هذا المفكر وعبر عنه في بعض دراساته. (د. عبد الوهاب المسيري، "الصهيونية وتأثيرها في علاقة الإسلام بالغرب"، ص 19، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية).
ما أسوأ أن تنحط القيم، وتُداس الأخلاق، ويغدو "التحديث" مظهراً سلبياً لا يتعدى "الاحتياجات الاقتصادية والنفسية للإنسان الاقتصادي والجسماني.
حين يقول عالم ومفكر بحجم عبد الوهاب المسيري "إن عالمنا تحول إلى سوق ومصنع ونادٍ ليلي" إنما يعني حضور علاقات إنتاج قائمة على أساس على إنساني أو أخلاقي. يعني- ووفق مقولة المسيري نفسه- "أن يصبح العالم مجرد مساحة ضخمة يسري عليها قانون مادي واحد". أما هذا القانون فقد شرعه النظام الرأسمالي نفسه بعيداً عن القيم الإنسانية، وقام بتنميطه ليخدم توجهاته. وهو الآمِر، والعالم النامي المفروض عليه "التلقي".
لا نستغرب -إذن- إذا أصبحنا كمجتمعات نامية مجرد "مادة استعمالية"- على حد تعبير المسيري- يتم تشكيلها وصوغها وفق إرادة "الإمبريالية العالمية". اختزال الإمبرياليين أبعاد الحياة الإنسانية في "البعد الواحد" وهو بالطبع "البعد المادي". همشوا إنسانية الإنسان: قيمه وطموحاته الإنسانية، فأمسى "السوق والمصنع والنادي الليلي" الحيّز الذي يتحرك في إطاره الكثيرون من البشر في العالم!
بات "الإعلام" من تلفاز وإذاعة ومجلات فاقدة الهيبة تحرض على "اللذة" و"البرستيج" تماشياً مع أهداف النظام الرأسمالي.
أما "الأديان السماوية" فلم يعُد هذا "النظام الرأسمالي" يلتفت إليها، إلا حين يُبرر بها أطماعه الإمبريالية. حينها يوظف بعض مفردات الأديان في غير ما وُضعت له مُسوغاً سياسته الإمبريالية.
الشركات الرأسمالية العملاقة تحوم اليوم حُرة، طليقة فوق العالم تُحدد لبشره سلوكياته، وهي بالمطلق -لدى الكثيرين- "سلوكيات السوق والمصنع والنادي الليلي"!
لم يكن الراحل المسيري مُتجنياً في وصفه لـ"المرحلة الاستهلاكية" التي يمر بها عالمنا بأنها مرحلة "السوق والمصنع والنادي الليلي". إن كل الإعلام الغربي وبخاصة الأميركي يصبّ في هذا الاتجاه، اتجاه "يُخاطب الغرائز الجسدية التي يحركها مبدأ اللذة".
فلنقرأ ما يقوله باحث ومفكر عربي هو د. فؤاد شعبان مؤلف كتاب "من أجل صهيون: التراث اليهودي المسيحي في الثقافة الأميركية" ورئيس قسم الدراسات العليا بجامعة دمشق، في هذا الصدد: "إن "ثقافة الاستهلاك" تشكل بالفعل خطراً داهماً وحقيقياً على المجتمعات الضعيفة والمتأخرة، خاصة على قيمها الأخلاقية والاجتماعية. ولا شكل أن ثمة ترابطاً وتزامناً بين ثقافة الاستهلاك وظاهرة العولمة التي أصبحت واقعاً محسوساً في حياة الأمم كلها". (من حوار أُجري معه: "مرايا في الفكر المعاصر"، تأليف يوسف محمود).
إن "ثقافة الاستهلاك" التي تحدث عنها هذا الباحث أساءت إلى الضمير الإنساني. أحالت المجتمعات النامية، ومنها مجتمعاتنا إلى "أسواق" تُزري بكرامة إنسانها. فتحت شهيته على كل ما يشبع لذة "الغريزة" والاستهلاك المادي. أما ما يُغذي "العقل" و"الوجدان" فبات نادر الحدوث. وإن -حدث- فهو يخصّ شريحة قليلة من هذه المجتمعات ، وما زال لديها عاصِمٌ من هذا السيل الجارف القادم من الغرب الإمبريالي!

MENAFN29012024000072011014ID1107782616

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث