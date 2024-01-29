Monday, 29 January 2024 11:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مروة.. لاجئة سورية في الأردن تكابد صعوبة الحياة وتكسر الأحلام

1/29/2024 2:38:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دفعت أصداء الحرب عائلة مروة، التي تبلع من العمر 24 عاماً اليوم، إلى الفرار من سوريا في عام 2013. غادرت مروة وطنها في رحلة صعبة ومؤلمة برفقة والدها وأمها الحامل وشقيقين أصغر منها. وغادرت شقيقتاها الأكبر منها مع أزوجهن، إحداهما إلى السويد والأخرى إلى لبنان.
لجأت العائلة في البداية إلى مخيم الزعتري، وبعد أشهر قليلة انتقلوا إلى بلدة عين الباشا، التي تقع على بعد حوالي 20 كيلومتراً شمال غرب العاصمة، حيث أقامت العائلة لمدة عامين. وفي عام 2015، اتخذوا قرار الاستقرار في مخيم الأزرق للاجئين بسبب ظروف والدها الصحية والأعباء المالية. وفي خضم هذه الاضطرابات، بدأت مروة الصف التاسع في المخيم.
"كانت لدي تجربة رائعة في المدرسة. أنا حقًا أحب التعلم وكان هذا شيئًا كنت شغوفة به دائمًا. لكن الوضع الصعب لم يكن في صالح مروة، ولم يتوافق مع أحلامها وآمالها.
وبعد مرور عام في مخيم الأزرق، وقعت المأساة عندما توفي والدها، تاركًا مروة لتتعامل مع تحديات الحياة هي وعائلتها. وعلى الرغم من المسؤوليات الكبيرة، واصلت الذهاب إلى المدرسة حتى الصف الحادي عشر.
وقبل أن تبلغ الثامنة عشرة من عمرها، أخذت على عاتقها مسؤولية كبيرة تتمثل في العثور على عمل داخل المخيم لدعم أسرتها مالياً. إن تصميمها على مساعدة والدتها وإخوتها في متابعة تعليمهم دفعها إلى استكشاف مجالات العمل المختلفة. "لقد عملت مع منظمات دولية مختلفة في المخيم كمدربة كرة قدم وموظفة استقبال. طوال هذه الفترة، كنت متحمسة لأخذ دورات إضافية لتوسيع معرفتي ومهاراتي. لقد قمت بالتسجيل في دورة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر (ICDL)، بالإضافة إلى دورات تصميم مواقع الويب ودورات مايكروسفت اكسيل."
وفي عام 2022، ظهر تحدي جديد في حياتها عندما مرضت والدتها. لقد اضطرت إلى الحصول على قرض كبير للسفر إلى هولندا لتلقي العلاج. واليوم، تتحمل مروة مسؤولية الأسرة بأكملها، وتعمل بلا كلل لسداد القرض البالغ 10 آلاف يورو الذي أخذته والدتها.
في منتصف عام 2023، بدأت مروة العمل مع منظمة كير العالمية في الأردن في قسم الحضانة. بالنسبة لها، هذه فرصة عظيمة لأن التفاعل مع الأطفال والرضع يوميًا يساعدها على الهروب من تحديات الحياة. "أنا ممتنة لأن الراتب أصبح أفضل مع وظيفتي الحالية. أقسم راتبي كل شهر لتغطية القرض والمستلزمات المدرسية لإخوتي والطعام."
وتبقى أحلام مروة ثابتة. إنها تحلم أن يتم فيه رفع العبء عن كتفيها يوماً ما، ويمكّنها ذلك العودة لإكمال تعليمها. تمتد تطلعاتها إلى مستقبل يكمل فيه جميع إخوتها تعليمهم العالي. ولديها حلم كبير أن تصبح مضيفة طيران وتسافر حول العالم. "لم أر أي مكان غير الأردن وسوريا. أريد أن أستكشف العالم خارج مخيم اللاجئين."

MENAFN29012024000072011014ID1107782614

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث