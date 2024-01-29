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رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أبناء عشائر الزبيد

1/29/2024 2:38:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، وفدا من أبناء عشائر الزبيد في محافظة البلقاء.

ونقل العيسوي، في بداية اللقاء الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني للحضور واعتزازه بهم وبجميع أبناء وبنات أسرته الأردنية الواحدة.

وقال إن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يمثل صوت العقل والحكمة ويمثل نموذجا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة، ثابتا على مواقفه تجاه قضايا أمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأضاف أن الجهود الأردنية لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والانتهاكات والإجراءات التعسفية، التي ترتكبتها إسرائيل، في مناطق الضفة الغربية، مستمرة، وبوتيرة مكثفة ومتواصلة إقليميا ودوليا.

وأكد العيسوي أن الأردن، بقيادته الهاشمية، لن يدخر جهدا لإيقاف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، ويوظف كل أدواته وإمكانياته ومكانته الدولية لهذه الغاية، ووقف المعاناة الإنسانية التي يواجهها الأشقاء.

ولفت إلى موقف الأردن الحازم برفض أي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم، وأي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، باعتبارهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.

وفي استعراضه لمواقف الأردن وجهود جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية بشكل عام، وما يشهد قطاع غزة ومناطق الضفة الغربية حاليا، أكد أن جهود جلالته، الدولية والإقليمية، ساهمت في إحداث تغيير في مواقف كثير من الدول ذات التأثير في صنع القرار الدولي، إزاء ما يجري في غزة والضفة الغربية.

وقال إن جلالة الملك حرص على توضيح حقيقة ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة من ظلم واستبداد وقتل وتدمير بحق الشعب الفلسطيني، أمام الرأي العام العالمي، وأن ما تدعيه إسرائيل في سرديتها في عدوانها وانتهاكاتها وإجراءاتها التعسفية عبارة عن إدعاءات باطلة، وأن جميع ما ترتكبه ينتهك جميع المواثيق والقوانين الدولية، والتحذير، كذلك، من تداعيات استمرار ما تشهده الأراضي الفلسطينية على على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

ولفت إلى أن الأردن، لن يقبل تحت أي ظرف من الظروف، بأي تسوية للقضية الفلسطينية، على حسابه، أو على حساب مصالحه الوطنية، ولن يقبل أيضا، وتحت أي ظرف، بأي حل لا ينصف الشعب الفلسطيني الشقيق، ويحقق تطلعاتهم الوطنية.

وتابع " أن جلالة الملك، يؤكد دوما، على أنه لا أمن ولا استقرار، ولا سبيل لإنهاء دوامة العنف في المنطقة، من دون انهاء الاحتلال الإسرائيلي، ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة، وتحرره من قــوى الظلم والاستبـــداد".

وأكد حرص جلالة الملك في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية، وبذل جميع الجهود للحفاظ على هويتها عروبتها، والوقوف في وجه أي محاولات، تسعى لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.

وأكد أن الأردن، وبتوجيهات ملكية مباشرة، يواصل إسناده ودعمه وإغاثته للأشقاء في غزة والضفة الغربية، وإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، واستمرار إمداد المستشفيات الأردنية الميدانية بالمساعدات الطبية والعلاجية، وذلك تجسيدا لدوره وواجبه ومواقفه الراسخة تجاه الأشقاء في فلسطين.

وتناول في حديثه مضامين مقابلات جلالة الملكة رانيا العبدالله، مع محطات تلفزة عالمية، ومقال جلالتها الذي نشرته في صحيفة الواشنطن بوست، التي أوضحت من خلالها الصورة الحقيقة لمعاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء الإنتهاكات الإسرائيلية والمجازر التي ترتكتب بحقهم.

كما لفت العيسوي إلى جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مشيرا إلى حرص سموه في إشرافه المباشر على عملية تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني الخاص2 لجنوب قطاع غزة، ومرافقة بعثته إلى مدينة العريش المصرية، ومتابعته الميدانية لقوافل المساعدات، التي يواصل الأردن إرسالها، منذ بدء العدوان الغاشم على غزة.

كما أشار إلى مشاركة سمو الأمير سلمى بنت عبدالله الثاني، في إحدى عمليات الإنزال الجوي لمساعدات طبية وعلاجية للمستشفى الميداني الأردني في غزة، رغم الخطورة التي تكتنف مثل هذه العمليات في مثل هذه الظروف.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الأردن، بحكمة قيادته ووعي شعبه ويقظة نشامى القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية، الذين يصلون الليل بالنهار يحرسون حدود الوطن ويدافعون عن أمنه واستقراره، سيبقى أكثر منعة وقوة وصمودا وتقدما، ماض في مسيرة التحديث والتطوير بخطوات واثقة.

بدورهم، أعرب المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم بمواقف الأردن وجهود جلالة الملك المشرفة والمتقدمة الداعمة للأشقاء في فلسطين، والسعي الدؤوب بمختلف الوسائل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.

وأكدوا أنهم، وجميع الأردنيين، يقفون بكل قوة، خلف القيادة الهاشمية ودعم جميع مواقفها وجهودها للحفاظ على أمن واستقرار الأردن، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وقالوا إن الأردن، بقيادته الهاشمية المظفرة، سيبقى قويا ثابتا على مواقفه العروبية، ويعمل من أجل نصرة الحق الفلسطيني، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمنوا جهود جلالة الملك، الدولية والإقليمية، لمساندة الأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرين إلى جولات ومباحثات واتصالات جلالته مع قادة وزعماء العديد من الدول، لحشد تأييد دولي لوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي الغاشم على الأشقاء في غزة، ووقف الإجراءات والانتهاكات التي ترتكب بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وعبروا عن فخرهم بالدور الإنساني الذي يقوم به الأردن لدعم ونصرة الأهل في غزة والضفة الغربية، المتواصل منذ سنوات طويلة، لدعم صمود الأشقاء والتخفيف من معاناتهم، وضرورة استدامة تدفق قوافل المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية للأشقاء في غزة لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأشادوا بمساعي جلالة الملكة رانيا العبدالله، وجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وشجاعة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، في نصرة الأشقاء الفلسطينيين، والتي تجسد مواقف الأردن بقيادته الهاشمية، في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية وعن الأهل في قطاع غزة بوجه آلة الحرب والدمار الإسرائيلية.

ولفتوا إلى أن الأردنيين، يدركون حجم التحديات التي تواجه وطنهم، سواء على الصعيد الداخلي والخارجي، إلا أنهم موقنون بأن الأردن يتجاوز كل التحديات والصعوبات بحكمة وبحنكة جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأكدوا أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف، في حماية هذه المقدسات، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم لهذا الأماكن المقدسة.

وبينوا أن مواقف الاردن تجاه قضايا أمته العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، واضحة وثابتة، ولا يستطيع أحد المزاودة عليها أو التشكيك بها، وأن التاريخ يشهد بأن الأردن هو العون والسند لأشقائه في كل الظروف والأحول.

وقالوا إن أواصر الماضي والحاضر والمستقبل بين الأردن وفلسطين، أكبر من محاولات الحاقدين في التشكيك بمواقف الأردن، وأن لا صوت يعلو فوق صوت الحق، حق الأردن بأمنه واستقراره، وحق الأشقاء الفلسطينيين بالحياة والحرية وإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني.

ووثمنوا جهود نشامى وأشاوس الجيش العربي المصطفوي والأجهزة الأمنية، العين التي لا تنام، المرابطين والثابتين، والقابضين على الجمر، لينعم الوطن وأهله بالأمن والاستقرار، وجهودهم وتضحياتهم في التصدي لمليشيات وعصابات المخدرات، وإفشال محاولاتهم باستهداف الأردن.

وشددوا على ضرورة تمتين الوحدة الوطنية والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والالتفاف والوقوف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية، للدفاع عن الوطن وصون مقدراته والحفاظ على مكتسباته ومنجزاته.

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