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الهطولات ترفع الموسم المطري إلى 57% والسدود إلى 116,5 مليون متر مكعب

1/29/2024 2:38:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن ان المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم الاثنين 29/1/2024 الى ما نسبته 57,1% من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا ، علما بأن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في نفس التاريخ من العام الماضي كانت 39,7% وان كميات المياه من الامطار التي دخلت السدود خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت حتى صباح اليوم 1,5ملايين متر مكعب لترفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية الى 116,6 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 40,5% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3 ، وان اعلى كمية هطول سجلت في البلقاء /البقعة خلال 24 ساعة بلغت 22,4 ملم .

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