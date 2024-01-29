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محاضرة حول قرار محكمة العدل الدولية

1/29/2024 2:38:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) متابعة للقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة وخرق التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، نظمت دارة (آل عبد الهادي)، محاضرة بشأن القرار، تحدث خلالها استضافة الدكتور المحامي انيس قاسم خبير القانون الدولي.

وبحسب رئيس الهيئة الإدارية المحامي معتز سهيل عبد الهادي، فإن هذه الأمسية تأتي امتداداً لعدة لقاءات سابقة درجت على تنظيمها "الدارة"، باستضافة شخصيات ثقافية وسياسية واقتصادية، وفقا لمستجدات المرحلة.

من جانبه، ركز الدكتور قاسم حول محكمة العدل الدولية والقرار الوقتي او الاحترازي الصادر في الدعوى التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال، وخرقه لالتزامات اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مقدما اضاءة كامله حول القرار المستعجل وتبعاته وآلية تنفيذه.

وكعادة هذه اللقاءات التي تنظمها الدارة، تبع اللقاء أسئلة ومداخلات حول ذات الموضوع بمدى إلزامية القرار، وكيف يعهد للدولة المدعى عليها تقديم شهادة بمدى التزامها بتنفيذ قرار الحكم؟ وليس من خلال جهة او منظمه محايدة؟
وفي نهاية المحاضرة قدم المحامي معتز عبد الهادي باسم دارة آل عبد الهادي "ديوان عائلة عبد الهادي" وباسم كافة الحضور شهادة تقديرية للمحامي الدكتور أنيس قاسم.

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