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طقس العرب: زخات ثلجية فوق المرتفعات الأسبوع الحالي

1/29/2024 2:38:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تبقى المملكة اليوم الاثنين تحت تأثير مُنخفض جوي مُصنف من الدرجة الثانية ويؤثر على مناطق شمال ووسط المملكة ومُترافق مع كتلة هوائية باردة، بحسب موقع "طقس العرب".

ويكون الطقس بارداً وغالباً غائم بوجهٍ عام، ويُتوقع هطول زخات مُتفرقة من الأمطار بمشيئة الله بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة.

ويكون الطقس شديد البرودة ليلاً، وبخاصة فوق المُرتفعات الجبلية العالية الجنوبية، مع احتمالية تشكل الصقيع.

أما الثلاثاء، فيتراجع تأثير المُنخفض الجوي مع ازدياد تأثير الكتلة الهوائية الباردة واستمرار فرص هطول زخات من الأمطار شمالاً في الصباح والليل وأجزاء من المناطق الوسطى.

وتكون الأجواء يوم الأربعاء باردة إلى شديدة البرودة بوجهٍ عام مع فرص عشوائية لهطول زخات محلية من الأمطار.

أما الأربعاء ليلاً والخميس، فيتزايد تأثر المملكة تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي، متصادفة مع تدفق لرياح قطبية شديدة البرودة نحو المملكة؛ لذا تقترب درجات الحرارة ليلاً من الصفر المئوي في العديد من المناطق.

ويكون الطقس شديد البرودة في مناطق عِدّة، ويُحتمل هطول زخات محلية من الأمطار بمشيئة الله بشكل عشوائي وبخاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون هذه الهطولات على هيئة زخات ثلجية فوق المُرتفعات لبعض الوقت.

وتتأثر المملكة الجمعة بتيارات هوائية غربية رطبة تحل محل الرياح القطبية، ما يؤدي إلى هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة بشكل قليل.

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