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ولي العهد للنشامى: منصورين بعون الله

1/29/2024 2:38:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كتب سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عبر حسابه على منصة "إنستقرام": "بالتوفيق لنشامى منتخبنا اليوم منصورين بعون الله".

ويلتقي "النشامى" مع نظيره العراقي اليوم الاثنين، عند الساعة الثانية والنصف مساء، على ستاد خليفة الدولي.

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