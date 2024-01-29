ولي العهد للنشامى: منصورين بعون الله
التاريخ
1/29/2024 2:38:50 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) كتب سمو الأمير الحسين
بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عبر حسابه على منصة "إنستقرام":
"بالتوفيق لنشامى منتخبنا اليوم منصورين بعون الله".
ويلتقي
"النشامى" مع نظيره العراقي اليوم الاثنين، عند الساعة الثانية والنصف
مساء، على ستاد خليفة الدولي.
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