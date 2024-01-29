السفيرة الأميركية: الشراكة مع الأردن حجر أساس للاستقرار والأمن في المنطقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكدت السفيرة
الأميركية في عمّان يائل لمبرت، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ملتزمة
بمواصلة العمل مع الأردن لمساعدته في مواجهة التحديات الأمنية على الحدود.
وأوضحت لمبرت في بيان نشر
ته عبر حساب السفارة على منصة "إكس"، بعد الهجوم ضد القوات الأميركية
قرب الحدود مع سوريا، "نحن ملتزمون بمواصلة العمل عن كثب مع شركائنا
الأردنيين لمساعدة الأردن في مواجهة التحديات الأمنية على الحدود ولدعم سعينا
المشترك لتحقيق الأمن والسلام".
وأضافت أن
"الشراكة بين الولايات المتحدة والأردن هي حجر أساس للاستقرار والأمن في
المنطقة، وتعاوننا الأمني الثنائي القوي هو ركيزة لعلاقتنا".
وأدانت لمبرت
"بشدة" الهجوم ضد القوات الأميركية، ما أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة
آخرين.
وقالت إنها
"تشارك وزملاءها في السفارة الأميركية الحداد على مقتل ثلاثة من أفراد القوات
الأميركية في هجوم لطائرة مُسيرة، وندعو من أجل عائلاتهم والشفاء العاجل للمصابين".
MENAFN29012024000072011014ID1107782604
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.