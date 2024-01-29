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السفيرة الأميركية: الشراكة مع الأردن حجر أساس للاستقرار والأمن في المنطقة

1/29/2024 2:38:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت السفيرة الأميركية في عمّان يائل لمبرت، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة العمل مع الأردن لمساعدته في مواجهة التحديات الأمنية على الحدود.

وأوضحت لمبرت في بيان نشر ته عبر حساب السفارة على منصة "إكس"، بعد الهجوم ضد القوات الأميركية قرب الحدود مع سوريا، "نحن ملتزمون بمواصلة العمل عن كثب مع شركائنا الأردنيين لمساعدة الأردن في مواجهة التحديات الأمنية على الحدود ولدعم سعينا المشترك لتحقيق الأمن والسلام".

وأضافت أن "الشراكة بين الولايات المتحدة والأردن هي حجر أساس للاستقرار والأمن في المنطقة، وتعاوننا الأمني الثنائي القوي هو ركيزة لعلاقتنا".

وأدانت لمبرت "بشدة" الهجوم ضد القوات الأميركية، ما أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة آخرين.

وقالت إنها "تشارك وزملاءها في السفارة الأميركية الحداد على مقتل ثلاثة من أفراد القوات الأميركية في هجوم لطائرة مُسيرة، وندعو من أجل عائلاتهم والشفاء العاجل للمصابين".

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