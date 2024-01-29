Monday, 29 January 2024 11:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


توزيع 13.5 مليون دينار على مدخري صندوق الحج

1/29/2024 2:38:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن رئيس مجلس إدارة صندوق الحج، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة عن إجمالي أرباح الصندوق للعام الماضي ، وقدرها 17 مليونا و28 ألفا و383 دينارا.

وشهدت أرباح الصندوق للعام الماضي نمواً بنسبة 23.5 بالمئة، مقارنة بصافي أرباحه لعام 2022.

وأوضح الخلايلة خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق اليوم الاثنين، أنه سيتم توزيع 13 مليونا و477 ألفا و653 دينارا على مدخري الصندوق وأمانات شؤون الحج بنسبة 4.32 بالمئة.

وأكد الخلايلة، ارتفاع أعداد المدخرين في الصندوق ، نظرا للثقة والمصداقية العالية التي يتمتع بها وحسن إدارة واستثمار أمواله، إذ بلغ عدد المدخرين خلال العام الماضي 70 ألفا مقارنة بـ 60 ألفا عام 2022 ، بنسبة نمو 15 بالمئة، فيما وصلت مبالغ الإدخار إلى 333 مليونا، مقارنة مع 277 مليونا و 518 ألف دينار لعام 2022، بنسبة نمو 16 بالمئة.

وأشار الخلايلة إلى أنه سيتم نشر بيانات الصندوق المالية لسنة 2023 في الصحف الرسمية استنادا إلى المادة 18 من نظام الصندوق، إلى جانب النشر على الموقع الإلكتروني للصندوق.

ويتيح الصندوق للمواطنين، الادخار لغايات الحج، مع تحقيق عائد استثماري مجزٍ، إضافة إلى توفير فرص للمواطنين وموظفي أجهزة الدولة لاستملاك قطع أراض في مختلف مناطق المملكة. (بترا)

MENAFN29012024000072011014ID1107782603

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث