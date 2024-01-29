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17 مليون دينار أرباح صندوق الحج العام الماضي

1/29/2024 2:38:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الحج الدكتور محمد الخلايلة عن إجمالي أرباح الصندوق للعام الماضي التي بلغت 17 مليونًا و28 ألفًا و383 دينارًا.

وقال الخلايلة : أرباح الصندوق للعام الماضي شهدت نمواً بنسبة 23.5 بالمئة، مقارنة بصافي أرباحه لعام 2022.

وأضاف: سيتم توزيع 13 مليونًا و477 ألفًا و653 دينارًا على مُدّخري الصندوق وأمانات شؤون الحج بنسبة 4.32 بالمئة.

الخلايلة بين ارتفاع أعداد المدخرين في الصندوق نظرًا للثقة والمصداقية العالية التي يتمتع بها وحسن إدارة واستثمار أمواله العام الماضي ل 70 ألفا مقارنة بـ 60 ألفا عام 2022 ، بنسبة نمو 15 بالمئة.

وتابع: وصلت مبالغ الإدخار إلى 333 مليونًا، مقارنة مع 277 مليونًا و 518 ألف دينار لعام 2022، بنسبة نمو 16 بالمئة.

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