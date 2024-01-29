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إيران تنفي ضلوعها بهجوم أدى لمقتل 3 عسكريين أميركيين في الأردن

1/29/2024 2:38:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نفت إيران الاثنين ضلوعها في هجوم بطائرة مُسيّرة أودى بحياة ثلاثة جنود أميركيّين في الأردن، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجيّة نقلته وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة (إرنا).


ونقلت الوكالة عن المتحدّث باسم الوزارة ناصر كنعاني قوله إنّ "هذه الاتّهامات غرضها سياسي ويهدف إلى قلب الحقائق في المنطقة"، وذلك تعقيبا منه على بيان لوزير الخارجيّة البريطاني ديفيد كامرون دعا فيه طهران إلى "وقف التصعيد".


وكان الرئيس الأميركي جو بايدن تعهد الأحد، بالرد بعد مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في هجوم بطائرة مسيّرة قرب الحدود السورية حمل مسؤوليته إلى فصائل موالية لإيران.


وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤوليتها عن العديد من الهجمات على القوات الأميركية، وهي تحالف من فصائل مسلحة مرتبطة بإيران تعارض الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها بغزة، وفق فرانس برس.


وقال بايدن في بيان: "في الوقت الذي لا نزال نجمع فيه الحقائق عن هذا الهجوم، نعرف أنه من تنفيذ جماعات مسلحة متشددة مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق".


وذكر مسؤول أميركي لرويترز: "بينما لا نزال نجمع الحقائق، فمن المؤكد أن هذا (الهجوم) من تنفيذ مجموعة مسلحة مدعومة من إيران".-(وكالات)

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